Купівля валюти онлайн. Які банки вже відновили послугу

Національний банк відсьогодні, 29 серпня, дозволив українцям купувати валюту онлайн без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі в більшості банків послуга з купівлі валюти онлайн поки що недоступна.

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Купівля валюти в застосунку monobank вже працює

Клієнти monobank вже можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у мобільному застосунку.

Валюту можна купити за курсом 37,44 грн за долар та 40,89 грн за євро. Для цього необхідно зайти до валютної картки, ввести необхідну суму (в рамках обмеження НБУ) і після цього вона з'явиться на вашому рахунку.

Як оформити валютну картку monobank

встановіть застосунок банку та подайте заявку на видачу гривневої картки (для тих, хто раніше не користувався послугами цього банку),

пройдіть верифікацію (зустріч із представником monobank),

авторизуйтеся в програмі,

активуйте картку (поповнити рахунок або сплатити будь-яку з покупок),

відкрийте меню «Картки та рахунки», виберіть «Відкрити картку або рахунок»,

перейдіть до розділу «Картки».

Вкажіть бажану валюту майбутньої картки і виберіть «Відкрити».

Купівля валюти в Приват24 поки недоступна

Для клієнтів Приватбанку послуга з купівлі валюти онлайн поки ще не доступна, проте в банку обіцяють запустити цю функцію після проведення необхідних налаштувань.

«Приватбанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій для скорішого відновлення послуги купівлі продажу валюти через Приват24», — заявили в банку.

За словами директора Департаменту ринків капіталу Приватбанку Антона Коваленко, Приватбанк відновлює безготівкову продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створювати тиску на золотовалютні резерви України та потенційного навантаження на ринок через різницю курсів.

ПУМБ та Райффайзенбанк

Клієнтам банків ПУМБ та Райффайзенбанк також функція купівлі валюти онлайн поки що недоступна.

Нагадаємо

Українці з 29 серпня можуть купувати валюту безготівково в одному банку — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно. В кожному банку, який надає такі послуги.