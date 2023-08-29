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29 серпня 2023, 13:28 Читать на русском

Купівля валюти онлайн. Які банки вже відновили послугу

Національний банк відсьогодні, 29 серпня, дозволив українцям купувати валюту онлайн без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі в більшості банків послуга з купівлі валюти онлайн поки що недоступна.

Національний банк відсьогодні, 29 серпня, дозволив українцям купувати валюту онлайн без додаткових умов, як це було з початку повномасштабного вторгнення.
Фото: pixabay.com

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Купівля валюти в застосунку monobank вже працює

Клієнти monobank вже можуть скористатися послугою купівлі доларів та євро у мобільному застосунку.

Валюту можна купити за курсом 37,44 грн за долар та 40,89 грн за євро. Для цього необхідно зайти до валютної картки, ввести необхідну суму (в рамках обмеження НБУ) і після цього вона з'явиться на вашому рахунку.

Як оформити валютну картку monobank

  • встановіть застосунок банку та подайте заявку на видачу гривневої картки (для тих, хто раніше не користувався послугами цього банку),
  • пройдіть верифікацію (зустріч із представником monobank),
  • авторизуйтеся в програмі,
  • активуйте картку (поповнити рахунок або сплатити будь-яку з покупок),
  • відкрийте меню «Картки та рахунки», виберіть «Відкрити картку або рахунок»,
  • перейдіть до розділу «Картки».
  • Вкажіть бажану валюту майбутньої картки і виберіть «Відкрити».

Купівля валюти в Приват24 поки недоступна

Для клієнтів Приватбанку послуга з купівлі валюти онлайн поки ще не доступна, проте в банку обіцяють запустити цю функцію після проведення необхідних налаштувань.

«Приватбанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій для скорішого відновлення послуги купівлі продажу валюти через Приват24», — заявили в банку.

За словами директора Департаменту ринків капіталу Приватбанку Антона Коваленко, Приватбанк відновлює безготівкову продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створювати тиску на золотовалютні резерви України та потенційного навантаження на ринок через різницю курсів.

ПУМБ та Райффайзенбанк

Клієнтам банків ПУМБ та Райффайзенбанк також функція купівлі валюти онлайн поки що недоступна.

Нагадаємо

Українці з 29 серпня можуть купувати валюту безготівково в одному банку — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно. В кожному банку, який надає такі послуги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
29 серпня 2023, 13:44
#
Абанк ще відновив. і звісно картКа, а не карта. в монобанк хоч коректно пишуть, а Ви не змогли нормально переписати
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0
Strangers
Strangers
29 серпня 2023, 14:19
#
А комиссии какие кто подскажет?
+
0
Vadossssss
Vadossssss
29 серпня 2023, 14:35
#
А банк комісія відсутня.
+
+1
NN NN
NN NN
29 серпня 2023, 14:40
#
З 1 вересня в приват 24 відкриють покупку онлайн
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0
bankirsha1984
bankirsha1984
29 серпня 2023, 15:00
#
Онлайн-купівля була й донині в межах 100 тис. грн/міс. Й тиждень тому не треба було ходити у виділення Універсалу (mono), можна було придбати інвалюту в застосунку на дивані. Однак придбавати дозволяли лише на 3-місячний депозит. Нинішнє нововведення стосується не способу придбавання (онлайн чи ні), а призначення рахунку — можна брати той самий долар, але не тільки на депозит, а й на поточний рахунок. А цей рахунок використовується вільніше — інвалюту можна знімати відразу, не чекаючи 3 місяці. Хтось вже запустив це придбання на поточний, хтось пізніше це зробить

До речі, на поточний рахунок на 50 тис. грн/міс. можна придбати інвалюту і не в онлайні. Банк, якщо забажає, може запустити послугу й у відділенні, з заповненням паперових форм. У постанові НБУ № 104 про онлайн взагалі не йдеться. Форма покупки може бути будь-якою

«16) продажу фізичній особі — клієнту банку безготівкової іноземної валюти
за курсом, визначеним у пункті 1211 цієї постанови, без підтвердження наявності
підстав/зобов'язань для проведення такої операції на суму, що не перевищує в
еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць в одному банку. Така іноземна
валюта зараховується банком на поточний рахунок фізичної особи.»

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_28082023104
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 серпня 2023, 15:03
#
И где искать те отделения
Монобанка в стране?!
Кроме Киева, Львова и Одессы
больше нигде их нет.
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