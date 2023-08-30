Стратегія розвитку фінсектору: інфляція до 15%, відхилення курсу гривні до долара від офіційного нижче 5%

Реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долара від офіційного нижче 5%. Такими є короткострокові індикатори реалізації Стратегії .

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Згідно з документом, серед індикаторів також:

проведення оцінки стійкості, включно з AQR і стрес-тестуванням банків,

страхування воєнно-політичних ризиків

впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неплатоспроможних установ (директива ЄС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Іншими індикаторами реалізації Стратегії під час війни визначено:

доступність інструментів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL),

забезпечення фінансової та інституційної спроможності НКЦПФР,

врегулювання ринку віртуальних активів,

впровадження законодавчого регулювання інвестиційних рахунків і діяльності рейтингових агенцій у відповідність до вимог ЄС.

Реалізація Стратегії передбачає також формування дорожньої карти з відновлення надання фінпослуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою.

Стратегія затверджена за результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.