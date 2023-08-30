Реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долара від офіційного нижче 5%. Такими є короткострокові індикатори реалізації Стратегії.
Стратегія розвитку фінсектору: інфляція до 15%, відхилення курсу гривні до долара від офіційного нижче 5%
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Згідно з документом, серед індикаторів також:
- проведення оцінки стійкості, включно з AQR і стрес-тестуванням банків,
- страхування воєнно-політичних ризиків
- впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неплатоспроможних установ (директива ЄС Bank Recovery and Resolution, BRRD).
Іншими індикаторами реалізації Стратегії під час війни визначено:
- доступність інструментів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL),
- забезпечення фінансової та інституційної спроможності НКЦПФР,
- врегулювання ринку віртуальних активів,
- впровадження законодавчого регулювання інвестиційних рахунків і діяльності рейтингових агенцій у відповідність до вимог ЄС.
Реалізація Стратегії передбачає також формування дорожньої карти з відновлення надання фінпослуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою.
Стратегія затверджена за результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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