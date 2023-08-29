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29 серпня 2023, 15:04 Читать на русском

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору.
Фото: pixabay.com

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Стратегія затверджена за результатами спільної роботи Національного банку України, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Цей документ встановлює актуальні пріоритети та цілі розвитку фінансового сектору, сфокусовані на спротиві російській агресії та відновленні країни. Його розроблення передбачено Меморандумом з МВФ.

Стратегічні цілі

Стратегія передбачає, що спільні дії регуляторів фінансового сектору, Міністерства фінансів України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб буде спрямовано на досягнення п’яти таких стратегічних цілей:

  • макроекономічна стабільність;
  • фінансова стабільність;
  • фінансова система працює на відновлення країни;
  • сучасні фінансові послуги;
  • інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО.

«Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; і на середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки», — йдеться в повідомленні.

Стратегія визначає майбутні пріоритети фінансової системи, до яких належать, зокрема, відновлення, розвиток фінансового сектору та забезпечення безперервності його роботи, поступове згортання надзвичайних пруденційних заходів, діагностика банківських активів, моніторинг та вирішення проблеми непрацюючих кредитів, створення комплексної системи оздоровлення та виведення з ринку неспроможних учасників, запровадження системи раннього реагування на проблемність фінансових установ.

За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачено поступову лібералізацію фінансових ринків та повернення монетарної політики до режиму інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 серпня 2023, 15:54
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А де в стратегії йдуть страти корупціонерів?
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