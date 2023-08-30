Єврокомісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених активів рф

Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України. Про це заявив журналістам речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання», — зазначив Вігард.

Віганд нагадав, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.

«Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня», — сказав він.

Єврокомісія, за його словами, готова надати «докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами». Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.

«Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні», — зазначив речник.

Читайте також: ЄС не може законно конфіскувати заморожені російські активи на 200 мільярдів євро — Bloomberg

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Міністерстві фінансів розраховують, що Україна може залучити податки від заморожених в ЄС російських активів, обсяг яких може становити мільярди доларів на рік.