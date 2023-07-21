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21 липня 2023, 11:02 Читать на русском

Мінфін очікує отримати мільярди доларів від податків на заморожені російські активи в Євросоюзі

У Міністерстві фінансів розраховують, що Україна може залучити податки від заморожених в ЄС російських активів, обсяг яких може становити мільярди доларів на рік. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю ЕП.

У Міністерстві фінансів розраховують, що Україна може залучити податки від заморожених в ЄС російських активів, обсяг яких може становити мільярди доларів на рік.
Фото: pixabay.com

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Марченко нагадав, як працює механізм компенсації російських активів: є рішення ООН про те, що будь-які втрати активів мають бути компенсовані. Також було створено певний механізм, яким займається Міністерство юстиції, Реєстр збитків завданих агресією рф Україні.

У межах формування реєстру було створено компенсаційний фонд, в який мають бути залучені всі вилучені активи рф.

«Реальність така, що більшість суверенних активів росії зараз зберігаються на території Європейського Союзу. Вони знаходяться у формі цінних паперів. Ці цінні папери приносять прибутки. З цих прибутків сплачуються податки — в тих країнах, де ці прибутки генеруються. Прибутки і суверенні активи заморожені», — зазначив очільник Мінфіну.

А тому Україна має цілком логічне бажання знайти політичний спосіб вилучення цих активів на відновлення України. Зараз це є основним треком діяльності Мінфіну.

Однак, за словами Марченка, до вилучення активів потенційно найбільш можливим рішенням є залучення Україною податків на прибутки з цих активів.

«І я вважаю, що це те джерело, яке вже зараз може працювати на користь відновлення», — додав міністр.

Якщо говорити про обсяг податку на доходи з російських активів, то Марченко називає їх «надзвичайно великими» та уточнює, що це можуть бути мільярди доларів на рік.

Джерело: Мінфін
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