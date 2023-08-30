Ціна біткоїна досягла $28 тисяч після рішення суду на користь Grayscale

Вартість біткоїна зросла до $28 000 після задоволення судом у США клопотання Grayscale Investments у справі проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини ціна першої криптовалюти опустилася до $27 430. За останні 7 днів котирування біткоїна зросли на 5,40%, а за добу — на 5,26%.

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Grayscale проти SEC

Федеральний суд ухвалив рішення, що SEC має повторно розглянути заявку компанії Grayscale Investments на конвертацію трасту GBTC в спотовий біткоїн-ETF.

Grayscale Investments подала заявку на конвертацію свого фонду GBTC в ETF у жовтні 2021 року, але отримала відмову. У червні 2022 року компанія заявила про те, що має намір позиватися до SEC.

Варто зазначити, що судова постанова відбулася після серії звернень до SEC низки великих фінансових установ на кшталт BlackRock та Fidelity за реєстрацією біржових фондів на базі спотової ціни першої криптовалюти. Ф'ючерсні біткоїн-ETF торгуються у США з 2021 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вночі 18 серпня основні криптовалюти одночасно обвалилися. Ціна біткоїна різко впала з $28 000 до $25 000. Експерти назвали різні причини падіння ринку, одна з яких — продаж частини або всіх біткоїнів компанією SpaceX Ілона Маска на $373 млн.