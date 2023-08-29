Криптобіржа OKX закрила можливість угод із російським рублем

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу OKX відсьогодні, 29 серпня, закрила для клієнтів можливість здійснювати операції з використанням російського рубля на своїй p2p-платформі. Про це повідомила біржа у Telegram .

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При цьому користувачам з росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами.

Раніше цього тижня угоди на платформі стали недоступні для клієнтів підсанкційних банків.

За словами Forbes Russia, 28 серпня на біржі стали недоступні угоди, які оплачували з карток російських підсанкційних банків, зокрема Сбєрбанку, Тінькофф і Альфа-банку.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance вирішила ще більше обмежити російський сервіс P2P-торгівлі. Криптобіржа повідомила користувачам в росії, що вони не можуть обмінювати цифрові токени на іншу валюту, крім рублів.

Обмеження стосуються всіх облікових записів, у тому числі тих, що пройшли розширену верифікацію за адресою за межами рф.