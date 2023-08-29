Обсяг торгів біткоїном сягнув найнижчого рівня за п’ять років

Цього місяця обсяг торгів біткоїном досяг найнижчого рівня майже за п’ять років, оскільки інвестори продовжують чекати відповідних умов, щоб повернутися на ринок. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані CryptoQuant.

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Станом на 26 серпня обсяг торгів на всіх біржах склав 129 307 BTC. Раніше в цьому місяці, 12 серпня, він впав до 112 317 BTC, найнижчого рівня з 10 листопада 2018 року.

Зараз цей показник нижчий за березневий максимум в 3,5 млн біткоїнів приблизно на 94%.

«Обсяги торгів знижуються на ведмежих ринках, реагуючи на відхід роздрібних інвесторів. Це сталося 2022 року на більшості криптобірж. У випадку подальшого просування до бичачого ринку обсяг торгів може перейти до зростання», — зазначив голова відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено.

Ціна біткоїна зросла на 57% за рік і коливається на рівні близько $26 000. Аналітики вважають, що ринок завмер в очікуванні нового каталізатора. Це можуть бути рішення щодо будь-якої спотової заявки на біткойн ETF, що стоїть у черзі Комісії з цінних паперів і бірж, сказав аналітик Bernstein Гаутам Чхугані.

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За його словами, незалежно від того, що в кінцевому підсумку поверне певний рух на ринку, реальна можливість для інвесторів «полягає в тому, щоб тримати курс на новий ринковий цикл», який, як правило, збігається з халвінгом біткоїна. Очікується, що наступний відбудеться навесні 2024 року.

Халвінг

Халвінг біткоїна — це дворазове скорочення нагороди за здобутий блок, яке відбувається раз на чотири роки. У 2009 році, коли криптовалюта вперше була запущена винагорода за блок була встановлена на рівні 50 біткоїнів.

Після першого халвінга у 2012 році винагорода за блок зменшилася до 25 біткоїнів. Після другого у 2016 році - до 12,5 біткоїнів. Після третього халвінга у 2020 році - до 6,25 біткоїна.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що майже 60% учасників опитування від популярного блогера PlanB відповіли, що вірять у початок бичачого ринку після халвінгу в мережі першої криптовалюти у 2024 році.