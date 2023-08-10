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10 серпня 2023, 11:43 Читать на русском

60% інвесторів чекають на ралі біткоїну після халвінгу — опитування

Майже 60% учасників опитування від популярного блогера PlanB відповіли, що вірять у початок бичачого ринку після халвінгу в мережі першої криптовалюти у 2024 році. Про це пише Forklog.

Майже 60% учасників опитування від популярного блогера PlanB відповіли, що вірять у початок бичачого ринку після халвінгу в мережі першої криптовалюти у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Що кажуть інвестори

«Чи приведе халвінг біткоїну у квітні 2024 року до нового бичачого ринку, як це зробили халвінги у 2012, 2016 та 2020 роках? Чи це інший випадок (через макроекономіку, відсоткову ставку, навколишнє середовище чи інші причини) і не буде жодного бичачого ринку в 2024—2025 роках?», — запитав PlanB.

На момент написання в опитуванні взяли участь 17329 осіб. Відповіді розподілилися так:

  • 59,9% — бичачий ринок після халвінгу, знову;
  • 17,3% — ніякого бичачого ринку в 2024—2025 роках;
  • 22,9% — я не знаю.

Раніше аналітики JPMorgan заявили, що майбутнє уполовинення в мережі біткоїна стане вирішальним випробуванням для майнерів через зниження винагороди за блок та зростання витрат.

Читайте: Біткоїн падатиме до 2025 року — співзасновник криптобіржі Huobi

Нагадаємо

У серпні CEO Blockstream Адам Бек спрогнозував збільшення ціни першої криптовалюти до $100 000 перед халвінгом. Він поставив на це мільйон сатоші (0,01 BTC).

Глава відділу досліджень Matrixport Маркус Тілен передбачив зростання біткоїна до $125 000 до кінця наступного року. Такого висновку дійшли аналітики банку Standard Chartered — $120 000 у 2024 році.

Халвінг — це дворазове скорочення нагороди за здобутий блок, яке відбувається раз на чотири роки. Спочатку майнери отримували 50 біткоїнів, 2012 року ця кількість знизилася до 25 монет, 2016 року — до 12,5. 11 травня 2020 року воно скоротилося до 6,25 біткоїнів. Халвінг відбувається через кожних 210 тис. здобутих блоків. Наступний халвінг ймовірно відбудеться 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Alex2006
Alex2006
10 серпня 2023, 12:00
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Одразу видно хто сидить у бітку по 45к))
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Dmitrik7
Dmitrik7
10 серпня 2023, 12:13
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Подобные статьи, кстати, призваны «стимулировать» интерес «хомяков» к битку.
А они все никак. Тратят все свои деньги на мемкоины.
Ликвидность не идет в биток. Поэтому и продавать его даже по 40 будет некому.
Сначала на 28000 сходим. Затем на 24000 а затем уже на 40000.
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