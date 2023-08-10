Майже 60% учасників опитування від популярного блогера PlanB відповіли, що вірять у початок бичачого ринку після халвінгу в мережі першої криптовалюти у 2024 році. Про це пише Forklog.
60% інвесторів чекають на ралі біткоїну після халвінгу — опитування
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Що кажуть інвестори
«Чи приведе халвінг біткоїну у квітні 2024 року до нового бичачого ринку, як це зробили халвінги у 2012, 2016 та 2020 роках? Чи це інший випадок (через макроекономіку, відсоткову ставку, навколишнє середовище чи інші причини) і не буде жодного бичачого ринку в 2024—2025 роках?», — запитав PlanB.
На момент написання в опитуванні взяли участь 17329 осіб. Відповіді розподілилися так:
- 59,9% — бичачий ринок після халвінгу, знову;
- 17,3% — ніякого бичачого ринку в 2024—2025 роках;
- 22,9% — я не знаю.
Раніше аналітики JPMorgan заявили, що майбутнє уполовинення в мережі біткоїна стане вирішальним випробуванням для майнерів через зниження винагороди за блок та зростання витрат.
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Нагадаємо
У серпні CEO Blockstream Адам Бек спрогнозував збільшення ціни першої криптовалюти до $100 000 перед халвінгом. Він поставив на це мільйон сатоші (0,01 BTC).
Глава відділу досліджень Matrixport Маркус Тілен передбачив зростання біткоїна до $125 000 до кінця наступного року. Такого висновку дійшли аналітики банку Standard Chartered — $120 000 у 2024 році.
Халвінг — це дворазове скорочення нагороди за здобутий блок, яке відбувається раз на чотири роки. Спочатку майнери отримували 50 біткоїнів, 2012 року ця кількість знизилася до 25 монет, 2016 року — до 12,5. 11 травня 2020 року воно скоротилося до 6,25 біткоїнів. Халвінг відбувається через кожних 210 тис. здобутих блоків. Наступний халвінг ймовірно відбудеться 2024 року.
Коментарі - 2
А они все никак. Тратят все свои деньги на мемкоины.
Ликвидность не идет в биток. Поэтому и продавать его даже по 40 будет некому.
Сначала на 28000 сходим. Затем на 24000 а затем уже на 40000.