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29 серпня 2023, 14:07 Читать на русском

Антитерористичний штаб Чехії перевірить діяльність Raiffeisen Bank через роботу у рф

Національний антитерористичний центр Чеської Республіки розслідує діяльність австрійської групи Raiffeisen Bank у росії. Про це повідомляє Чеське телебачення.

Національний антитерористичний центр Чеської Республіки розслідує діяльність австрійської групи Raiffeisen Bank у росії.
Фото: finbalance.com.ua

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Скаргу проти банку подала Асоціація прав громадян і підприємців. Вона підозрює фінустанову в підтримці тероризму та фінансуванні агресії через те, що залишилась на російському ринку та сплачує там, зокрема, податки.

Австрійська банківська група Raiffeisenbank International є найбільшим європейським банком, який ще залишився в росії.

Російське представництво банку повідомило про зростання прибутку на 9% у першій половині 2023 року. На це звернув увагу Лібор Малечек, ініціатор скарги.

«Як це можливо, щоб ми раптом виявили в бухгалтерських документах, що вони віддають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?» — зауважив Малечек.

Окрім того, група клієнтів банку в Чехії запустила петицію за вихід банку з росії.

«Ідея розплачуватися тією ж платіжною карткою, як, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії для нас нестерпна», — заявив автор петиції Ладіслав Пелцл, сам клієнт банку.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International каже, що «налаштована на подальше скорочення ділової активності в росії», однак всіляко зволікає.

Читайте також: Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

На початку серпня генеральний директор RBI Йоганн Штробль заявив, що вважає можливим відокремлення свого дочірнього банку в росії від материнської групи не раніше кінця грудня, хоча раніше йшлося про кінець вересня.

Крім того, Штробль повідомив, що RBI все ще продовжує розглядати також варіант продажу своєї російської дочки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: Мінфін
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