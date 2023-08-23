Vodafone Україна придбала інтернет-провайдера Фрінет

Група компаній «Vodafone Україна» завершила придбання компанії «Фрінет», яка надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом «О3». Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Деталі

Покупка компанії є частиною стратегії «Vodafone Україна» з розвитку конвергентних послуг і тарифів, йдеться у повідомленні пресслужби.

«Фіксований бізнес „Vodafone Україна“ має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, зокрема на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)», — прокоментувала закриття угоди гендиректорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Ціну та умови угоди в компанії не розголошують.

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Нагадаємо

У травні цього року Антимонопольний комітет дозволив «Vodafone Україна» придбати частку в ТОВ «Фрінет», заявляв АМКУ. Тож після угоди сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках не перевищуватимуть 15−21%.