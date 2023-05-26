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26 травня 2023, 15:31 Читать на русском

Vodafone Україна купує інтернет-провайдера Фрінет

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив оператору мобільного зв’язку Vodafone Україна придбати частину у статутному капіталі ТОВ «Фрінет». Внаслідок угоди покупець отримає контроль над компанією. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив оператору мобільного зв’язку Vodafone Україна придбати частину у статутному капіталі ТОВ «Фрінет».
Фото: mediasat.info

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АМКУ уточнює, що концентрація відбувається у сфері надання послуг фіксованого доступу до мережі інтернет в Україні. При цьому обидва учасники концентрації вже надають такі послуги як фізичним, так і юридичним особам у межах багатьох населених пунктів України.

Антимонопольний комітет дійшов висновку, що частка покупця на відповідних регіональних ринках є незначною. В результаті концентрації сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках послуг фіксованого доступу до інтернету не перевищуватимуть 15−21%.

Фрінет

Компанія Фрінет надає послуги швидкісного інтернету, клієнтська база провайдера налічує понад 160 тис. абонентів. Окрім столичного регіону компанія працює у Київській області та ще дев'яти областях, включаючи Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Львівську область.

Vodafone Україна

До групи компаній Vodafone Україна входить Національний телеком-оператор Vega, який надає послуги фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету та передачі даних. Компанія присутня у 22 областях України. Послуги інтернет-за технологією GPON надає у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові. Оперативне управління телекомунікаційною групою Vega здійснює ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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