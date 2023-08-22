Програма компенсації кредитів «єОселя» стартувала в чотирьох областях — Укрфінжитло

У рамках державної програми часткової компенсації іпотечних кредитів «єОселя» запущено чотири регіональні програми. Про це повідомили агентству « Інтерфакс-Україна » у пресслужбі ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія».

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Де працює програма

У чотирьох областях програми компенсації кредитів «єОселі» працюють вже станом на 22 серпня. Це Закарпатська, Миколаївська, Чернівецька та Кіровоградська області.

У Закарпатській області вже видано 35 пільгових кредитів, у Миколаївській — 12, Чернівецькій — 38, у Кіровоградській — 17.

У кожній області програма має свої особливості:

Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом.

Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати за іпотекою військовим ЗСУ, які перебували в полоні.

Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни, ВПО тощо.

Кропивницька міська рада компенсує відсоткову ставку за іпотечним кредитом тим жителям міста, які взяли житло під 3%.

Читайте: «єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

«Такі програми націлені насамперед на розвиток регіонів: це стимулювання розвитку будівельної галузі, нові робочі місця і податкові надходження до місцевих бюджетів. Крім того, допомога у розв'язанні житлового питання мотивуватиме залишатися в області й місцевих професіоналів, і тих, хто був вимушений переїхати внаслідок війни», — прокоментував директор департаменту розвитку партнерських проєктів та альтернативних продуктів «Укрфінжитла» Андрій Тарасенко.

«Укрфінжитло» повідомило, що для впровадження програми компенсації у своєму регіоні місцевій владі необхідно звернутися до банків-партнерів «єОселі».

Читайте:Кабмін розширив програму пільгових іпотечних кредитів «єОселя» на всіх українців без власного житла

Компенсація відсотків, першого внеску або кредиту від органів місцевого самоврядування та роботодавців передбачена умовами програми «єОселя», затвердженими постановою Кабміну № 856 від 2 серпня 2022 року.