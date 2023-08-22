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22 серпня 2023, 16:20 Читать на русском

Рада може обмежити ставки за мікрокредитами на рівні 3880% річних

Законопроєкт про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг № 9422 передбачає обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на добу, проте остаточно максимальний її розмір буде визначено під час підготовки документа до другого читання за підсумками дослідження ринку. Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг № 9422 передбачає обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на добу, проте остаточно максимальний її розмір буде визначено під час підготовки документа до другого читання за підсумками дослідження ринку.
Фото: depositphotos

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Що буде з відсотками

«Гадаю, що конкретний відсоток можна буде обговорити до другого читання. До речі, я не виключаю, що він буде нижчим за 1%… Наразі проводять дослідження ринку, необхідно отримати його результати, отримати позицію і цифри від Нацбанку і вже визначатися до другого читання», — сказав Гетманцев.

За його словами, поки що фінансовий комітет пропонує поетапно зменшити стелю ставки до рівня 1% на добу.

«Ми пропонуємо 1%, але не одразу: спочатку 2,5%, потім 1,5%, потім 1%», — пояснив голова комітету.

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Він вважає, що впровадження такого обмеження змусить гравців ринку відповідальніше підходити до питання оцінки ризиків і кредитоспроможності клієнтів.

Гетманцев уточнив, що законопроєкт запроваджує показник «денна відсоткова ставка за споживчим кредитом», інформацію про яку компанії зобов'яжуть зазначати у договорі за споживчим кредитом.

«Найжадібніша мікрокредитна організація встановлювала річну відсоткову ставку на рівні 244 460% річних, а шість із 29 компаній встановлювали ставку на рівні понад 50% тисяч річних! Але питання не лише в ставці, питання взагалі в тому, щоб вони повідомляли людям реальні умови», — зазначив Гетманцев.

Крім того, кредитору забороняється вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі. На нього також накладається зобов'язання передавати інформацію за всіма споживчими кредитами в бюро кредитних історій.

Також упорядковується питання реклами та посилюється відповідальність мікрокредитних організацій за порушення в цих сферах, а Нацбанку надаються повноваження встановлювати додаткові вимоги щодо оцінки кредитної спроможності позичальника.

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Нагадаємо

Як повідомлялося, у червні Гетманцев та низка інших депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 9422 про обмеження відсоткової ставки за споживчими кредитами на рівні 1% на добу, хоча нещодавно Нацбанк пропонував жорсткіше обмеження — 0,8% на добу.

Ставка 1% за добу за формулою складного відсотка виводить на річну ставку близько 3880%, 0,08% — 1930%.

Раніше в НБУ визнавали, що кредити у фінансових організаціях дуже дорогі. Проте обмежувати відсоткові ставки по тих чи інших кредитах для населення не мали наміру.

Свою позицію пояснювали тим, що, по-перше, у законодавстві відсутні норми про обмеження. Не передбачена така можливість і в повноваженнях НБУ.

По-друге, це ринкові відносини. І всі фінансові установи, які надають споживчі кредити, працюють в однакових умовах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
22 серпня 2023, 16:24
#
Гарне число, мені подобається.
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