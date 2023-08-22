Курс валют на 22 серпня: долар у обмінниках додав 10 копійок

У вівторок, 22 серпня, на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці додав 10 копійок, а у продажу 9 копійок. Курс євро у купівлі подорожчав на 8 копійок, а у продажу додав 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,30 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,34, євро — 41,68−41,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,92−40,32 грн/євро.

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