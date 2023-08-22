Зеленський: Україна створила альтернативний «зерновий коридор» у Чорному морі, але потрібен захист

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Альтернативний «зерновий коридор»

«Україна створила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі. Він може працювати», — зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що аби робота коридору була стабільною, потрібне посилення «повітряного щита».

«Це важливо для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеси. І це може бути історичним внеском Греції у загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме Чорноморської акваторії і щодо систем ППО», — підкреслив президент.

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Він додав, що запропонував варіанти, як це можна зробити.

Зеленський проінформував також, що компанії Греції готові брати участь у транспортуванні українського зерна, відзначивши, що Україна дуже на це розраховує.

Передісторія

Як писав «Мінфін», рф вийшла із зернової угоди за посередництва ООН і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, що залишатиме порти України, як військову ціль.

Після цього призупинились і дія поліса страхування вантажів, що забезпечувала страхування постачання українського зерна безпечним морським коридором.