Зеленський: Україна створила альтернативний «зерновий коридор» у Чорному морі, але потрібен захист

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 серпня 2023, 8:49 Читать на русском

Зеленський: Україна створила альтернативний «зерновий коридор» у Чорному морі, але потрібен захист

Україна створила альтернативний коридор у Чорному морі для експорту зерна, однак він потребує посилення протиповітряного захисту. Про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом пресконференції, пише Укрінформ.

Україна створила альтернативний коридор у Чорному морі для експорту зерна, однак він потребує посилення протиповітряного захисту.
Фото: president.gov.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Альтернативний «зерновий коридор»

«Україна створила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі. Він може працювати», — зазначив глава держави.

Водночас він наголосив, що аби робота коридору була стабільною, потрібне посилення «повітряного щита».

«Це важливо для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеси. І це може бути історичним внеском Греції у загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме Чорноморської акваторії і щодо систем ППО», — підкреслив президент.

Читайте: Lloyd’s близька до відновлення страхування суден із перевезення зерна в Чорному морі — FT

Він додав, що запропонував варіанти, як це можна зробити.

Зеленський проінформував також, що компанії Греції готові брати участь у транспортуванні українського зерна, відзначивши, що Україна дуже на це розраховує.

Передісторія

Як писав «Мінфін», рф вийшла із зернової угоди за посередництва ООН і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, що залишатиме порти України, як військову ціль.

Після цього призупинились і дія поліса страхування вантажів, що забезпечувала страхування постачання українського зерна безпечним морським коридором.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами