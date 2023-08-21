Lloyd’s близька до відновлення страхування суден із перевезення зерна в Чорному морі — FT

Україна завершує процес перемовин із глобальними страховиками зернових суден, що прямують до/з чорноморських портів. Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан в інтерв'ю Financial Times.

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Що відомо

Як він зазначив, угода наразі опрацьовується та активно обговорюється між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, зокрема Lloyd’s of London.

За його словами, схему можна буде запровадити вже наступного місяця, і вона може передбачати страхування від п’яти до 30 кораблів, які йтимуть українськими водами.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», рф вийшла із зернової угоди за посередництва ООН і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, що залишатиме порти України, як військову ціль. Після цього призупинились і дія поліса страхування вантажів, що забезпечувала страхування постачання українського зерна безпечним морським коридором.