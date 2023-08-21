Біткоїн-біржа Bitget запровадить обов'язкову верифікацію клієнтів

З 1 вересня криптовалютна біржа Bitget змінить вимоги до KYC-перевірки. Всі нові користувачі будуть зобов'язані пройти верифікацію для доступу до послуг платформи, включаючи депозит та торгівлю цифровими активами. Про це пише forklog.

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Вже зареєстровані клієнти мають завершити KYC-перевірку у термін до 1 жовтня. Якщо вони цього не зроблять, то зможуть лише виводити кошти та скасовувати торгові ордери — створення нових їм буде заборонено.

Нагадаємо

Раніше біржа OKX зобов'язала користувачів пройти розширену верифікацію з підтвердженням документів та розпізнаванням особи до 21 вересня.

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У липні нові правила KYC ввела торгова платформа KuCoin.