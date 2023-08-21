Зростання реального ВВП України в липні сповільнилося до 8% — моніторинг

Зростання реального ВВП України до аналогічного періоду минулого року в липні сповільнилося до 8% з 15% у червні, насамперед через високу статистичну базу, оскільки темпи падіння ВВП у третьому кварталі минулого року суттєво сповільнилися. Про це йдеться в щомісячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна .

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Як змінився реальний ВВП

«Економічна активність поки що не наблизилася до довоєнної: за нашою оцінкою, ВВП упав на 25% порівняно з липнем 2021 року», — йдеться в моніторингу.

Інститут оцінив збільшення реальної валової доданої вартості (ВДВ) у липні в переробній промисловості більш ніж у 20% через відновлення всіх галузей із низької бази, тоді як добувної промисловості зростання було невеликим.

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На думку експертів ІЕД, у сільському господарстві зростання у липні склало майже 5%, насамперед через нижчу статистичну базу липня 2022 року. Урожай зернових був близьким до торішнього завдяки вищій урожайності.

«Темпи приросту реальної ВДВ на транспорті сповільнилися до 9% р/р, тоді як ВДВ у торгівлі продовжувала стрімко зростати — близько 27% р/р», — наголошується у звіті.

Держстат поки не публікував своєї оцінки динаміки ВВП України у другому кварталі, тоді як за підсумками першого він повідомив про падіння економіки на 10,5%.

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Нагадаємо

Раніше ІЕД оцінив зростання ВВП України у другому кварталі цього року приблизно у 20−21%: майже 22% у квітні, 20,9% у травні та 15,3% у червні.

На думку Нацбанку, ВВП України у другому кварталі зріс на 18,3%. НБУ прогнозує, що у третьому кварталі 2023 року відновлення економіки сповільниться до 4,6%, а у четвертому — до 1,8%, що виведе на зростання за роком на 2,9%.