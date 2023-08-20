Укрзалізниця з 3 вересня запускає новий міжнародний поїзд № 119/120 «Київ — Хелм». Про цейдеться в телеграм-каналі компанії.
Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд «Київ — Хелм»
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Графік курсування
«Відправлення з Києва о 06:28, з Рівне об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 — 21:02)», — йдеться в повідомленні.
Вартість купе 1267 грн, люкс — 2583 грн.
Зворотне відправлення з Хелма буде о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Джерело: Мінфін
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