У Держслужбі зайнятості назвали кількість офіційно безробітних в Україні (інфографіка)

Статус безробітного в Україні на 1 серпня мали 112 300 осіб. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.

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Безробіття в Україні

У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили 31 800 осіб (або 28%), жінки — 80 500 осіб (або 72%).

За віковими групами: 22% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 29% — у віці від 35 до 44 років; 29% — у віці від 45 до 55 років; 20% — понад 55 років.

За освітою: 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% — професійно-технічну, 21% — загальну середню освіту.

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За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 19% раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні, 18% — у сфері торгівлі, 13% — у переробній промисловості, 10% — у сільському, лісовому та рибному господарствах.

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