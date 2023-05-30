Національний банк прогнозує поступове скорочення рівня безробіття починаючи вже з цього року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників. Однак опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів», — йдеться в повідомленні.

Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників. Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни.

Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес. Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці. Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ.

НБУ прогнозує поступове скорочення рівня безробіття починаючи вже з цього року. Також у 2023−2025 роках очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть з вирахуванням інфляції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, станом на січень 2023 року в Україні рівень безробіття становив близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходились 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.