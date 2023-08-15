Волатильність біткоїна впала до рекордно низького рівня через падіння обсягів торгів

Річна 30-денна волатильність біткоїна опустилася до 15,5%, що є історичним мінімумом. Про це повідомляє The Block.

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Для порівняння, 2022 року ця метрика в середньому становила 61,4%, з початку 2023 року — 43,8%.

Низькі цінові коливання узгоджуються зі зниженням обсягу торгів. У неділю, 13 серпня, оборот біткоїнів становив лише $1,88 млрд.

Вже понад місяць біткоїн торгується біля позначки $29 000. На момент написання новини вартість першої криптовалюти становила близько $29 338.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що майже 60% учасників опитування від популярного блогера PlanB відповіли, що вірять у початок бичачого ринку після халвінгу в мережі біткоїну у 2024 році.