«єОселя»: станом на серпень укладено лише до 10 іпотечних угод

За державною програмою «єОселя» станом на серпень 2023 року було укладено лише до 10 іпотечних угод в об'єктах на стадії будівництва. Про це повідомила Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління Глобус Банку.

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Кредити на житло

За словами експертки, загальні обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, ніж за 12 місяців, що передували вторгненню. При цьому майже 100% нових кредитів було видано на придбання житла на вторинному ринку. За власними іпотечними програмами банки видали менш як 250 іпотечних кредитів.

«Після старту програми „єОселя“ вже було видано понад 2 тис. кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі», — зазначила вона.

Ефективність програми

Дмітрієва вважає, що ефективність програми «єОселя» після перезапуску з 1 серпня залежатиме від залучення постійних джерел фінансування, адже «фінансова аритмія», яка спостерігалася від самого початку дії програми, не сприятиме зростанню попиту.

Вона нагадала, що із січня по кінець травня через брак коштів реалізація програми була призупинена. А станом на червень кредитування відновилося завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, проте залученого ресурсу може вистачити лише на 5−6 тисяч кредитних угод, чого явно недостатньо для пожвавлення ринку.

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Проблеми «єОселі»

За її словами, головна проблема того, що «єОселя» не працює на первинному ринку, полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі: тільки 10% забудовників працюють за дозволеними схемами — фондами фінансування будівництва, купівлею-продажем майнових прав, цільовими облігаціями.

«Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за „єОселею“ для того, щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлене на паузу», — зауважила вона.

Ще однією важливою проблемою для ефективної реалізації «єОселі» на первинному ринку є вкрай низький попит. Вона зазначила, що наразі він складає 20−30% від рівня початку лютого 2022 року.

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«Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 в.п., то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5−5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою „єОселя“, а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості», — підсумувала Дмітрієва.