UBS виплатить $1,44 мільярда штрафу за справою іпотечних облігацій

За словами видання, ця сума була повністю сформована в попередніх періодах. Справа пов'язана з позовом, поданим Міністерством юстиції США проти UBS у зв'язку з випуском, андеррайтингом і продажем іпотечних цінних паперів, випущених у 2006 та 2007 роках, а також у зв'язку з випуском, андеррайтингом та продажем цих цінних паперів.

Угода закриває найбільший юридичний головний біль UBS у США, хоча судові процеси щодо ставки Libor, свопів і платформ фондового кредитування, а також шахрайства Бернарда Медоффа можуть коштувати близько $400 млн.

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До чинних юридичних зобов'язань банку, які також включають справу про ухилення від сплати податків у Франції, тепер додалися позови, пов'язані з придбанням Credit Suisse.

Нагадаємо

Раніше UBS повідомляв, що юридичні зобов'язання, пов'язані з Credit Suisse, можуть сягнути $4 млрд протягом 12 місяців, а уцінка активів може становити близько $13 млрд. У червні UBS закрив угоду з придбання свого конкурента, який зазнав труднощів, що дало швейцарському банку потенційний несподіваний прибуток у десятки мільярдів доларів після порятунку за посередництва уряду.

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У 2019 році федеральний суддя в Брукліні, штат Нью-Йорк, відхилив клопотання UBS про відкликання позову, поданого Міністерством юстиції 2018 року. Мін'юст звинуватив банк у тому, що він продав цінні папери, забезпечені житловою іпотекою, на десятки мільярдів доларів, «свідомо й неодноразово» роблячи неправдиві та шахрайські заяви інвесторам про кредити, що їх підтримують.