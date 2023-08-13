UBS відмовився від договору з урядом Швейцарії на $10 мільярдів за Credit Suisse

Швейцарський банк UBS оголосив , що добровільно відмовився від страхової гарантії від уряду Швейцарії на 9 млрд франків ($10,3 млрд), яку влада надала в рамках угоди з продажу банку Credit Suisse.

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Відмова від $ 10 мільярдів

На момент укладання угоди ця гарантія виглядала необхідною для захисту UBS від можливих ризиків, оскільки було замало часу для оцінки активів Credit Suisse, йдеться в повідомленні UBS.

Після того, як банк завершив ревізію, він дійшов висновку, що гарантія більше не потрібна.

Відмова від гарантії дасть UBS більше можливостей розпоряджатися ризикованими активами Credit Suisse, відзначило інформоване джерело Bloomberg.

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Крім того, рішення показує впевненість банку у своїй фінансовій стабільності, зазначило агентство. Відмова від держпідтримки виглядає позитивно ще й із політичної точки зору: гарантії уряду в угоді UBS та Credit Suisse викликали критику у Швейцарії, написав Bloomberg.

На прес-конференції 11 серпня міністр фінансів країни Карін Келлер-Суттер наголосила, що уряд у результаті не виплатив жодного франка у зв'язку з угодою. «19 березня [у день обговорення угоди] було необхідно дати ці гарантії, але я завжди знала, що UBS буде політично складно скористатися цією гарантією», — заявила міністр.

Нагадаємо

Інтеграція UBS та Credit Suisse триває: команди об'єднуються, проводяться скорочення, написав Bloomberg. У червні його джерела говорили про намір UBS скоротити більше половини співробітників Credit Suisse.

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UBS та Credit Suisse оголосили про злиття 19 березня 2023 року. У ході операції Credit Suisse оцінили в $3,2 млрд — удвічі нижчою від ринкової капіталізації банку до новини про поглинання. Про завершення операції купівлі Credit Suisse UBS повідомив 12 червня.