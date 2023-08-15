Головне за вівторок: Агресивний портфель «Мінфіну», кредити для МСБ та як Україні згенерувати $1 трлн ВВП

Ми вже купили до нашого агресивного портфелю акції двох перспективних компаній з сектору аерокосмічної та оборонної галузі (SPCE) і «зеленої» енергетики (RUN). Минулого тижня додали третю акцію, і, як і в попередньому випадку, з іншої галузі — для покращення диверсифікації портфеля. Розповідаємо, що обрали і чому.

Україна і НАТО. Навіщо ми один одному (відео)

В цьому відео Сергій Фурса, заступник директора Драгон Кепітал, говорить про військову економіку та про співпрацю України і НАТО.

Кредити для МСБ: як дрібні компанії отримують позики під 0% і за що платять додаткові комісії

Малий та середній бізнес дедалі активніше запитує банківські кредити. Найбільша кількість заявок надходить на участь у держпрограмах із пільговими ставками, на кшталт «5−7−9%». При цьому фінансисти почали активніше підключати до них ще місцеву владу й іноземні лінії, та заробляти на додаткових послугах. Хтось пропонує позичальникам швидше оформити кредит, хтось готовий швидко переглядати умови позики, а хтось — переоформлювати застави. Скільки це коштує клієнтам, розповість «Мінфін».

Сезон звітності за ІІ квартал майже закрито: топ-5 компаній, які є улюбленцями Волл-стріт

Сезон корпоративних звітів американських компаній за другий квартал добігає кінця. Його результати виявилися кращими за очікування: у 78,6% компаній S&P 500 прибуток на акцію перевищив оцінки. Хто опинився у топ-5 «відмінників».

Країна аграріїв та IT-шників: як Україні згенерувати $1 трлн ВВП

Україна має на меті за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 разів — до $1 трлн. Чи можливо це з нинішньою аграрною моделлю економіки, і що потрібно зробити, щоб втілити такий план у життя, розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.