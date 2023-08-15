Головне за вівторок: Агресивний портфель «Мінфіну», кредити для МСБ та як Україні згенерувати $1 трлн ВВП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Агресивний портфель «Мінфіну», кредити для МСБ та як Україні згенерувати $1 трлн ВВП

Агресивний портфель «Мінфіну»: як ми купили цілий сектор компаній блокчейну

Ми вже купили до нашого агресивного портфелю акції двох перспективних компаній з сектору аерокосмічної та оборонної галузі (SPCE) і «зеленої» енергетики (RUN). Минулого тижня додали третю акцію, і, як і в попередньому випадку, з іншої галузі — для покращення диверсифікації портфеля. Розповідаємо, що обрали і чому.

Україна і НАТО. Навіщо ми один одному (відео)

В цьому відео Сергій Фурса, заступник директора Драгон Кепітал, говорить про військову економіку та про співпрацю України і НАТО.

Кредити для МСБ: як дрібні компанії отримують позики під 0% і за що платять додаткові комісії

Малий та середній бізнес дедалі активніше запитує банківські кредити. Найбільша кількість заявок надходить на участь у держпрограмах із пільговими ставками, на кшталт «5−7−9%». При цьому фінансисти почали активніше підключати до них ще місцеву владу й іноземні лінії, та заробляти на додаткових послугах. Хтось пропонує позичальникам швидше оформити кредит, хтось готовий швидко переглядати умови позики, а хтось — переоформлювати застави. Скільки це коштує клієнтам, розповість «Мінфін».

Сезон звітності за ІІ квартал майже закрито: топ-5 компаній, які є улюбленцями Волл-стріт

Сезон корпоративних звітів американських компаній за другий квартал добігає кінця. Його результати виявилися кращими за очікування: у 78,6% компаній S&P 500 прибуток на акцію перевищив оцінки. Хто опинився у топ-5 «відмінників».

Країна аграріїв та IT-шників: як Україні згенерувати $1 трлн ВВП

Україна має на меті за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 разів — до $1 трлн. Чи можливо це з нинішньою аграрною моделлю економіки, і що потрібно зробити, щоб втілити такий план у життя, розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами