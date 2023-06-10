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10 червня 2023, 17:00 Читать на русском

Швейцарія заплатить UBS $10 млрд за порятунок Credit Suisse

Швейцарський банк UBS завершує угоду з урядом країни, згідно з якою він отримає до 9 млрд франків ($10 млрд) для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse. Про це повідомляє Financial Times.

Швейцарський банк UBS завершує угоду з урядом країни, згідно з якою він отримає до 9 млрд франків ($10 млрд) для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse.
Фото: wikipedia.org

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За словами видання, що ця домовленість була останньою перешкодою після запланованого на 12 червня закриття угоди з придбання Credit Suisse.

Державна підтримка піде на покриття збитків, пов'язаних із ліквідацією непотрібних активів банку-конкурента. UBS почне отримувати гроші після того, як покриє перші 5 млрд франків збитків.

Порятунок Credit Suisse стане найбільшим і найскладнішим банківським злиттям із часів світової фінансової кризи.

Пов'язані з ним витрати Швейцарії виявилися настільки великими (угода передбачає також кредитну лінію на 100 млрд франків для підтримки ліквідності), що швейцарські депутати вирішили створити спеціальну парламентську комісію з розслідування краху Credit Suisse.

Така комісія створюється всього вп'яте за 175 років дії чинної Конституції Швейцарії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року швейцарський банк UBS купив Credit Suisse. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд, що більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах.

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Джерело: Мінфін
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