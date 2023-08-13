Аналітики спрогнозували зростання цін на золото до рекордних $2500 за унцію

«Мій таргет — $2500 до кінця 2024 року… Багато в чому це пов'язано з тим, що рецесія може початися наприкінці цього року і набрати чинності в 2024 році», — зазначив засновник американської керуючої компанії Livermore Partners Девід Нойхаузер.

Історичного максимуму ціна на золото досягла на торгах 7 серпня 2020 року на рівні $2072,5 за унцію, випливає із даних Refinitiv. За підсумками торгів у четвер, 10 серпня 2023 року, вартість червневого ф'ючерсу на золото на Нью-Йоркській біржі Comex склала $1914,4 за унцію. Таким чином, прогноз $2500 за унцію передбачає зростання цін на золото на 30,6%.

«Бичачі» прогнози щодо золота обумовлені також захисними властивостями дорогоцінного металу при зростанні інфляції. На думку Нойхаузера, найближчими кількома роками у світовій економіці очікується стагфляція, оскільки інфляція перебуватиме в діапазоні від 3% до 5%. Для порівняння, цільовий рівень інфляції у ФРС і ЄЦБ — це 2%.

«Я впевнений, що протягом кількох років ми побачимо золото по $2500», — погодився генеральний директор канадської торгової компанії Wheaton Precious Metals Ренді Смоллвуд. Він зазначив, що будь-який сценарій із рецесією в економіці позитивно позначиться на золоті. При цьому Смоллвуд очікує на ослаблення економіки США та Китаю.

У сінгапурському банку UOB також прогнозують, що ціни на золото встановлять нові рекорди у другій половині 2024 року.

«Ключовим фактором, що визначає наш позитивний прогноз щодо золота, є передбачуваний пік циклу підвищення ставок ФРС, а також майбутнє ослаблення долара США», — розповів керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хоу. За його прогнозами, позначки $2100 золото досягне у другому кварталі 2024 року.