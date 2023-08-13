Найближчими роками золото може подорожчати до рекордних $2500 за тройську унцію на тлі зниження відсоткових ставок та ризиків рецесії. Такі прогнози дали деякі аналітики, опитані CNBC.
Аналітики спрогнозували зростання цін на золото до рекордних $2500 за унцію
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Що буде з цінами на золото
«Мій таргет — $2500 до кінця 2024 року… Багато в чому це пов'язано з тим, що рецесія може початися наприкінці цього року і набрати чинності в 2024 році», — зазначив засновник американської керуючої компанії Livermore Partners Девід Нойхаузер.
Історичного максимуму ціна на золото досягла на торгах 7 серпня 2020 року на рівні $2072,5 за унцію, випливає із даних Refinitiv. За підсумками торгів у четвер, 10 серпня 2023 року, вартість червневого ф'ючерсу на золото на Нью-Йоркській біржі Comex склала $1914,4 за унцію. Таким чином, прогноз $2500 за унцію передбачає зростання цін на золото на 30,6%.
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«Бичачі» прогнози щодо золота обумовлені також захисними властивостями дорогоцінного металу при зростанні інфляції. На думку Нойхаузера, найближчими кількома роками у світовій економіці очікується стагфляція, оскільки інфляція перебуватиме в діапазоні від 3% до 5%. Для порівняння, цільовий рівень інфляції у ФРС і ЄЦБ — це 2%.
«Я впевнений, що протягом кількох років ми побачимо золото по $2500», — погодився генеральний директор канадської торгової компанії Wheaton Precious Metals Ренді Смоллвуд. Він зазначив, що будь-який сценарій із рецесією в економіці позитивно позначиться на золоті. При цьому Смоллвуд очікує на ослаблення економіки США та Китаю.
У сінгапурському банку UOB також прогнозують, що ціни на золото встановлять нові рекорди у другій половині 2024 року.
«Ключовим фактором, що визначає наш позитивний прогноз щодо золота, є передбачуваний пік циклу підвищення ставок ФРС, а також майбутнє ослаблення долара США», — розповів керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хоу. За його прогнозами, позначки $2100 золото досягне у другому кварталі 2024 року.
Хоу пояснив, що ціни на золото мають зростати при зниженні ставки та ослабленні долара США. Падіння курсу робить дорогоцінний метал дешевше для власників інших валют. При цьому зниження ставок підвищує привабливість золота на тлі падіння доходності облігацій.
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У TD Securities вважають, що вище за відмітку $2100 за унцію золото може піднятися вже наприкінці 2023-го — на початку 2024 року. У компанії позитивно дивляться на золото, очікуючи, що ФРС відмовиться від утримання ставки на обмежувальному рівні до того, як інфляція США знизиться до цільового рівня 2%.
У своєму недавньому звіті TD Securities зазначала, що за попередні 12 місяців золото перевершило більшість інших активів.
Тим часом покупки золота світовими центральними банками та зростання попиту на дорогоцінний метал серед населення також говорять на користь цього активу.
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