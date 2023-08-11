17% українських біженців не планують повертатися в Україну після закінчення війни — опитування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 серпня 2023, 12:03 Читать на русском

17% українських біженців не планують повертатися в Україну після закінчення війни — опитування

Серед громадян України, які перебувають за кордоном, 17% вже вирішили не повертатися додому після закінчення розв’язаною росією війни. Про це заявила координаторка політичних програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Укрінформ.

Серед громадян України, які перебувають за кордоном, 17% вже вирішили не повертатися додому після закінчення розв’язаною росією війни.
Фото: censor.net

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми проводили опитування в восьми країнах. Сім країн, плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони жили в Україні. Тобто їхні економічне, фінансове становище не покращилось. В Україні вони жили не гірше, ніж зараз в Європі. 22% жили краще в Україні, ніж живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращили своє фінансове становище. І близько 17% планують залишатися там, навіть після закінчення війни. Вони вже прийняли таке рішення», — повідомила Айвазовська.

Читайте також: Українські біженці зможуть працювати в Ізраілі. Уряд продовжив візи та спростив умови для працевлаштування

За її словами, в Україні наразі перебуває близько 33 млн громадян, близько 1,5 млн українців перебувають на територіях, які нині непідконтрольні Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 33

+
+15
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 12:20
#
Люди не остаются там исключительно из-за существенного улучшения финансовой ситуации. Даже из этого опроса видно, что 72% живут не хуже финансово. Я думаю вот эти 22% неприкаянных и вернутся в итоге.
+
+12
roman731
roman731
11 серпня 2023, 12:53
#
Вот эти 17% - это фуфло, а еще особенно в такой подаче.

Если уже даже на то пошло, чтобы изучить мнения, то можно легко найти июньский документ LIVES ON HOLD: INTENTIONS AND PERSPECTIVES OF REFUGEES AND IDPS FROM UKRAINE и почитать в нем о настроениях.
+
0
333777n
333777n
11 серпня 2023, 13:17
#
18% undecided about returning in the future.
6% respectively reported no plans or hope to return

по доходах стати щось не знайшов…
+
+129
zevs1
zevs1
11 серпня 2023, 12:59
#
Из моих знакомых никто не планирует возвращается в Украину, выучили язык в тех странах кто где находится и доходы начали расти, стрессовая ситуация ускорила желание быстрее выучить язык и нормально зарабатывать.
+
+28
matroskin
matroskin
11 серпня 2023, 13:53
#
Ну вот видите какие умные у Вас знакомые, будут работать и всё у них будет Ок. А Вы 30 лет ноете и будите ныть дальше на форумах как Вас обижают все и как Вам все должны, но пальцем не пошевелите ради собственного блага.
Знакомые за год выучили абсолютно непонятный немецкий, а Вы за 30 украинский который не особо то и отличается не в состоянии. Всё ждете, что мир прогнется под Вас. :)
+
0
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 13:55
#
Как предлагаете шевелить пальцем на государственной границе? Если вам, как и мне, повезло родиться военнообязанным.
+
0
matroskin
matroskin
11 серпня 2023, 14:01
#
Если Вы только родились то до 18 всех пропускают, а вообще на это было 30 лет.
В zevs1 спросите он расскажет, его знакомые как и миллионы других, туда явно не телепортировались.
Естественно если ждать ковра самолета, и возмущаться почему его не подали-дела не будет.
Проблема ж не выехать, проблема в том что хочется посидеть на двух стульях с минимальными затратами.
Не планируют возвращаться те кто принял такое решение и работает, остальные сидят на гум.помощи и ждут кто победит и где выгодней окажеться.
+
0
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 14:19
#
Проблема именно выехать. Я имею визы, приглашение на работу, жить там на пособии не собираюсь. Но державе нужны пехотинцы.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 14:45
#
«Я имею визы, приглашение на работу...»

И почему не выехал по месту
назначения до вечера 23.02.22

ВСУ нужны не только пехотинцы, но также и водители,
операторы БПЛА, артилеристы и даже бухгалтера…
+
+15
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 14:56
#
Потому что верил президенту, который говорил «ничего не будет, работайте на благо страны».
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 15:05
#
А вы подумайте -это сколько у человека, ненависти, зависти к людям которые по своим личным причинам просто не имеют желание жить на Родине, а реально смотрят на вещи и просто думают о будущем своих детей! Это с чего такая «отцовская забота»? А может, не смотря на все «тараканы» этот «кверти» просто понимает, с кем и в какой стране он останется? И что его ждет дальше?
+
0
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 15:18
#
Добавить нечего… люди будут строить страну по своему усмотрению, а мы не будем им мешать
PS: это лайт вариант. Есть люди. которые уже выехали и оттуда пишут «а ты куда прешь?».
Мой личный топ — гражданин, который уехал еще после майдана со словами «стране в будущем будут нужны образованные люди с европейским складом ума, поэтому сразу после победы я вернусь». Понятно, что никто никуда не вернется, но сценарий «через 10 лет происходит возвращение блудного сына с европейским складом ума, который будет поучать местных ценностям» это нечто.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 15:25
#
У меня знакомый, типа «конкурент — партнер» в январе 2022 года поехал по делам, ну и тормознулся, ну и тоже рассказывал о том …как вернется …! В апреле этого года уже вся семья живет в Бельгии, и что-то возвращаться желания уже нет — а куда я уже поеду, у меня в Украине уже …ни кола ни двора…
Да, и в Льеже, он живет не на сьемной квартире.
+
0
matroskin
matroskin
11 серпня 2023, 15:53
#
Потому что верил президенту, который говорил «ничего не будет
Ну так верьте и дальше если своих мозгов нет.
Пока здесь бабло косилось, дела решались, то всё Вас и устраивало 30 лет, а как случилась беда, так Вы «прозрели» всё Вас стало не так: «выпустите меня, там переселенцам больше платят, я там пересижу.»
Причем ключевое слово «пересижу», т.к. было б желание ехать с концами, продали б квартиру и 3к$ наскребли на «билет волонтера».
Писал 100 раз напишу 101: кто хотел-давно уехал, такая возможность была 30 лет и есть сейчас. Все кто захотел сейчас и ещё тут-хитрожопые пересидельцы, которые даже за пересидеть платить не хотят.
+
+15
roman731
roman731
11 серпня 2023, 14:25
#
Решение не учить украинский оказалось стратегически верным. Зачем он вообще нужен тем, кто в итоге очутился за границей и учит там новый язык?

А так под новый язык как раз зарезервировано место, не занятое по ошибке украинским.

Житейский разум!
+
0
matroskin
matroskin
11 серпня 2023, 15:57
#
Рекомендую в Германии тоже не заморачиваться немецким, чтобы не допускать ошибки, и не занимать место там где его и так мало. :)
Расскажите им про 2 государственный и уедите в родную гавань.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 13:03
#
«Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах»
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 13:07
#
И это только часть, которая уже «там», а что думают те которые «тут»?
Кто не …эксперт по укр банкам… у кого нет …айти компании… кто не присосался к бюджету и т п…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 13:10
#
GrugoriyHoland
«а что думают те которые „тут“?»

О твоей мечте свалить из Украины
уже весь форум наслышан.
Перед отьездом не забудь
продать свои 20 соток и хатынку.
+
+54
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 13:14
#
Ты за меня не переживай, самое главное, что это не мечта, а реальность, а второе и самое главное, что ВАМ (тебе тебе подобным горлопанам) будет лучше, когда такие как я.свалят мыть туалеты…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 13:17
#
GrugoriyHoland

Так может и тебе есть смысл
не переживать за других,
и за меня в том числе…

+
+15
Riojas
Riojas
11 серпня 2023, 13:56
#
Классика, только вчера об этом говорили :)
+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 14:04
#
С каждым днем таких тем будет больше, думаю «пик» — после зимы. Многие еще не понимают как быстро их айтишные зарплаты превратятся в продукты бензин и лекарства.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 серпня 2023, 14:19
#
GrugoriyHoland

Содержать вас за счёт бюджета местных общин
европейских городов никто долго не будет.
А ваши украинские бизнесовые навыки в Европе не являются
так остро востребованными, там и своих бизнесменов хватает.
Максимум устроитесь куда-нибудь наёмным водилой, ведь собирать клубнику у вас здоровья не хватит.

На счёт украинского ИТ-сектора рекомендую не беспокоиться.
У нас достаточно вариантов трудоустройства на приличные
зарплаты и не только в Украине.

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 14:26
#
Вот я не пойму -а чего ты так за меня переживаешь? ВЕДЬ это моя жизнь а не твоя!

Да я шо, Я по совету твоего товарища с Харькова, Виталика (Тры литра), ну того кто сейчас на …бендеровщине… и не может найти маркета с экспресс кассой, научился …чистить сапоги… Ну и по совету второго «эксперта» в айти секторе — учусь хорошо мыть туалеты.
Ну, а если не получится как-то прожить -буду в Польше собирать пивные бутылки, говорят одна бутылка 1 Злотый, как-то перекантуюсь… Главное что бы тебе было хорошо и уютно! Да и смотри, что бы твои ноги всегда были в тепле, а не в сырости от зависти!

+
+30
roman731
roman731
11 серпня 2023, 14:31
#
Не, для Кверти тогда задача усложнится. Все что он умеет делать — это переливать из пустого в порожнее, но тогда в будущем ему придется исполнять это в адрес точно таких же как он. Смысла, конечно, в этом не прибавится, но булькотить ему придётся на максималках и получать точное такое же пение в ответ.
+
+15
Oligarh
Oligarh
11 серпня 2023, 15:22
#
Просто он дальше носа не видит или не хочет видеть, но титры скоро
+
+30
Oligarh
Oligarh
11 серпня 2023, 15:01
#
Конечно часть, недавно со знакомым завозил он доки в визовый центр Канады в Киеве, людей тьма, приходят и уходят… так что солидный процент тех кто не выехал еще…
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
11 серпня 2023, 13:34
#
Мудрое решение.
+
0
nitrolog
nitrolog
11 серпня 2023, 15:23
#
Поки закриті кордони буду вчити англійську добре, знаю лише на рівні читання, треба розмовну підтягувати…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 серпня 2023, 15:26
#
..и немецкий тоже не помешает…
+
0
nitrolog
nitrolog
11 серпня 2023, 15:44
#
Не дуже туди тягне, більше Італія або Іспанія, а працювати все одно віддалено буду
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 серпня 2023, 15:54
#
В мене взагалі немає знайомих які планують повернутися. 100% всі залишаються і пропонують переїхати і іншим після війни. Все для цього буде готово.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає irakez и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами