17% українських біженців не планують повертатися в Україну після закінчення війни — опитування

Серед громадян України, які перебувають за кордоном, 17% вже вирішили не повертатися додому після закінчення розв’язаною росією війни. Про це заявила координаторка політичних програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Укрінформ.

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«Ми проводили опитування в восьми країнах. Сім країн, плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони жили в Україні. Тобто їхні економічне, фінансове становище не покращилось. В Україні вони жили не гірше, ніж зараз в Європі. 22% жили краще в Україні, ніж живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращили своє фінансове становище. І близько 17% планують залишатися там, навіть після закінчення війни. Вони вже прийняли таке рішення», — повідомила Айвазовська.

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За її словами, в Україні наразі перебуває близько 33 млн громадян, близько 1,5 млн українців перебувають на територіях, які нині непідконтрольні Україні.