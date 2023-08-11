Серед громадян України, які перебувають за кордоном, 17% вже вирішили не повертатися додому після закінчення розв’язаною росією війни. Про це заявила координаторка політичних програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє Укрінформ.
17% українських біженців не планують повертатися в Україну після закінчення війни — опитування
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Ми проводили опитування в восьми країнах. Сім країн, плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони жили в Україні. Тобто їхні економічне, фінансове становище не покращилось. В Україні вони жили не гірше, ніж зараз в Європі. 22% жили краще в Україні, ніж живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращили своє фінансове становище. І близько 17% планують залишатися там, навіть після закінчення війни. Вони вже прийняли таке рішення», — повідомила Айвазовська.
Читайте також: Українські біженці зможуть працювати в Ізраілі. Уряд продовжив візи та спростив умови для працевлаштування
За її словами, в Україні наразі перебуває близько 33 млн громадян, близько 1,5 млн українців перебувають на територіях, які нині непідконтрольні Україні.
Коментарі - 33
Если уже даже на то пошло, чтобы изучить мнения, то можно легко найти июньский документ LIVES ON HOLD: INTENTIONS AND PERSPECTIVES OF REFUGEES AND IDPS FROM UKRAINE и почитать в нем о настроениях.
6% respectively reported no plans or hope to return
по доходах стати щось не знайшов…
Знакомые за год выучили абсолютно непонятный немецкий, а Вы за 30 украинский который не особо то и отличается не в состоянии. Всё ждете, что мир прогнется под Вас. :)
В zevs1 спросите он расскажет, его знакомые как и миллионы других, туда явно не телепортировались.
Естественно если ждать ковра самолета, и возмущаться почему его не подали-дела не будет.
Проблема ж не выехать, проблема в том что хочется посидеть на двух стульях с минимальными затратами.
Не планируют возвращаться те кто принял такое решение и работает, остальные сидят на гум.помощи и ждут кто победит и где выгодней окажеться.
И почему не выехал по месту
назначения до вечера 23.02.22
ВСУ нужны не только пехотинцы, но также и водители,
операторы БПЛА, артилеристы и даже бухгалтера…
PS: это лайт вариант. Есть люди. которые уже выехали и оттуда пишут «а ты куда прешь?».
Мой личный топ — гражданин, который уехал еще после майдана со словами «стране в будущем будут нужны образованные люди с европейским складом ума, поэтому сразу после победы я вернусь». Понятно, что никто никуда не вернется, но сценарий «через 10 лет происходит возвращение блудного сына с европейским складом ума, который будет поучать местных ценностям» это нечто.
Да, и в Льеже, он живет не на сьемной квартире.
Ну так верьте и дальше если своих мозгов нет.
Пока здесь бабло косилось, дела решались, то всё Вас и устраивало 30 лет, а как случилась беда, так Вы «прозрели» всё Вас стало не так: «выпустите меня, там переселенцам больше платят, я там пересижу.»
Причем ключевое слово «пересижу», т.к. было б желание ехать с концами, продали б квартиру и 3к$ наскребли на «билет волонтера».
Писал 100 раз напишу 101: кто хотел-давно уехал, такая возможность была 30 лет и есть сейчас. Все кто захотел сейчас и ещё тут-хитрожопые пересидельцы, которые даже за пересидеть платить не хотят.
А так под новый язык как раз зарезервировано место, не занятое по ошибке украинским.
Житейский разум!
Расскажите им про 2 государственный и уедите в родную гавань.
Кто не …эксперт по укр банкам… у кого нет …айти компании… кто не присосался к бюджету и т п…
«а что думают те которые „тут“?»
О твоей мечте свалить из Украины
уже весь форум наслышан.
Перед отьездом не забудь
продать свои 20 соток и хатынку.
Так может и тебе есть смысл
не переживать за других,
и за меня в том числе…
Содержать вас за счёт бюджета местных общин
европейских городов никто долго не будет.
А ваши украинские бизнесовые навыки в Европе не являются
так остро востребованными, там и своих бизнесменов хватает.
Максимум устроитесь куда-нибудь наёмным водилой, ведь собирать клубнику у вас здоровья не хватит.
На счёт украинского ИТ-сектора рекомендую не беспокоиться.
У нас достаточно вариантов трудоустройства на приличные
зарплаты и не только в Украине.
Да я шо, Я по совету твоего товарища с Харькова, Виталика (Тры литра), ну того кто сейчас на …бендеровщине… и не может найти маркета с экспресс кассой, научился …чистить сапоги… Ну и по совету второго «эксперта» в айти секторе — учусь хорошо мыть туалеты.
Ну, а если не получится как-то прожить -буду в Польше собирать пивные бутылки, говорят одна бутылка 1 Злотый, как-то перекантуюсь… Главное что бы тебе было хорошо и уютно! Да и смотри, что бы твои ноги всегда были в тепле, а не в сырости от зависти!