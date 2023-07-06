Ізраїль оновив свою політику щодо працевлаштування українців, а також продовжив дію віз для тих, хто приїхав до країни після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.
Українські біженці зможуть працювати в Ізраілі. Уряд продовжив візи та спростив умови для працевлаштування
Політика перебування
Зазначається, що міністр внутрішніх справ Моше Арбель оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі, враховуючи «плин часу та набутий досвід».
Українцям відтепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в'їзду в Ізраїль, і вони мають український паспорт.
Водночас роботодавець зобов’язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт, і чи він перебуває в Ізраїлі більше 90 днів.
Також міністром внутрішніх справ ухвалив рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на туристичні візи типу В/2 українцям, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення рф або в'їхали після його початку. Після завершення цього періоду, візи будуть переглянуті.
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