Binance отримала ліцензії у Сальвадорі

Binance стала першою повністю ліцензованою криптовалютною біржею у Сальвадорі після отримання схвалень від двох регуляторів. Про це йдеться у повідомленні біржі, пише Forklog.

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Що відомо

Йдеться про реєстрацію як Bitcoin Services Provider (BSP) у Центральному резервному банку та першу безстрокову ліцензію Digital Assets Services Provider (DASP) від Національної комісії з цифрових активів.

«Ці ліцензії дозволять Binance розширити пропозицію продуктів і послуг, включаючи варіанти, адаптовані до потреб клієнтів у Сальвадорі», — сказав генеральний менеджер компанії в Колумбії, Центральній Америці та Карибському басейні Даніель Акоста.

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У коментарі для The Block представник Binance повідомив, що біржа вже працює в країні, але лише через офшорну платформу.

Згідно із заявою, з отриманням реєстрації в Сальвадорі біржа буде присутня вже на 18 регульованих ринках, включаючи Францію, Італію, Іспанію, Швецію та Дубай.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Binance відкликала заявки на отримання ліцензій у Великобританії, Німеччини, Австрії, на Кіпрі і оголосила про вихід з Нідерландів. Управління фінансових послуг та ринків Бельгії наказало біржі припинити всю діяльність.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн легальним засобом розрахунків.