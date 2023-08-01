Влада Нігерії назвала незаконною діяльність Binance

Діяльність криптовалютної біржі Binance є незаконною у Нігерії. Про це заявили у місцевій SEC.

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Що відомо

«На додаток до попереднього циркуляра Комісії від 9 червня 2023 року […] діяльність Binance, www.binance.com та будь-якої іншої платформи, через яку компанія залучає інвесторів, не зареєстрована та не регулюється Комісією», — йдеться у повідомленні.

Представники SEC додали, що інвестор, який вирішив взаємодіяти з платформою, «робить це на свій страх і ризик».

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«Комісія цим попереджає громадськість, що інвестування в криптоактиви пов'язане з високим рівнем ризику і може призвести до повної втрати коштів», — наголосив регулятор.

Нагадаємо

Проблеми регулювання Binance загострилися останніми тижнями, і Нідерланди стали останньою юрисдикцією, яка відхилила її заявку на отримання ліцензії VASP.

З аналогічними відмовами біржа зіткнулася в Німеччині, де їй було відмовлено у видачі ліцензії на зберігання криптовалют. Binance має намір продовжувати взаємодію з владою Німеччини для вивчення потенційних рішень.

Останнім часом біржа зіткнулася з посиленням контролю з боку регулюючих органів, включаючи накладення штрафів центральним банком Нідерландів минулого року за несанкціоновані операції.

Поточні проблеми регулювання, наприклад недавній рейд на офіс Binance у Франції та звинувачення з боку регулюючих органів США, ще раз наголосили на посиленні нормативного середовища, з яким стикається біржа.