КРАІЛ анулювала ліцензію трьом підсанкційним компаніям у сфері грального бізнесу

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Кому анулювали ліцензії

ТОВ «Паріматч» анульовано ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

ТОВ «Покерматч.UA» позбавлено ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет.

ТОВ «Поінтлото» — ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

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Регулятор наголошує, що обмежувальні заходи (санкції) застосовані на виконання рішення РНБО від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного у дію указом Президента від 10 березня 2023 року № 145/2023.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні ввели санкції проти низки букмекерських компаній та лотерей, які пов’язані з Росією, терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ № 145/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед букмекерських компаній і лотерей до яких запровадили санкції є українські компанії, а саме ТОВ «Паріматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.

На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» було заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії.

В березні компанія заявила, що припиняє діяльність. При цьому клієнтам пообіцяли вернути кошти.