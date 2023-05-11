Найбільша букмекерська компанія України Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію. Про це повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич у Facebook.
Букмекерська компанія «Паріматч» остаточно закриває український підрозділ
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«12 травня остаточне закриття компанії PM UA. Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії», — заявила Гілевич.
Передісторія
«Мінфін» писав, що в Україні ввели санкції проти низки букмекерських компаній та лотерей, які пов’язані з Росією, терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ № 145/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.
Серед букмекерських компаній і лотерей до яких запровадили санкції є українські компанії, а саме ТОВ «Паріматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.
На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» було заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії.
В березні компанія заявила, що припиняє діяльність. При цьому клієнтам пообіцяли вернути кошти.
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