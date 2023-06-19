Україна отримає від США додаткові $205 мільйонів на гуманітарну допомогу

США оголосили про надання додаткових $205 млн для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає Європейська правда .

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Додаткова допомога США

Гуманітарна допомога буде скерована на продовольство, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, правову допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та інші послуги й товари через міжнародні й неурядові організації.

«Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок з членами сім'ї, які були розлучені, і сприяють возз'єднанню сімей, коли це можливо», — додали в Держдепі.

З урахуванням нового пакета допомоги загальний обсяг фінансування гумдопомоги для України з боку США у 2023 фінансовому році (закінчується 30 вересня) становить понад $605 млн, а з лютого 2022 — понад $2,1 млрд.