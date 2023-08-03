На відновлення пошкодженого житла виділили уже майже 390 млн грн

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Деталі

Зазначається, що грошові виплати погодили 4809 заявникам. Кошти можуть використати на ремонт власної оселі. Водночас загалом українці подали 31 176 заяв на отримання допомоги.

Найбільше про зруйноване чи пошкоджене житло заявляють у Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

За розгляд заяв та обстеження осель відповідають 520 комісій при органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, за програмою «єВідновлення» українці отримали 149 мільйонів гривень на ремонт пошкоджених будинків.

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