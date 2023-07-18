За програмою «єВідновлення» уже виплатили майже 150 мільйонів гривень

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Програма «єВідновлення»

«1839 наших громадян отримали кошти за програмою єВідновлення. Програма стартувала 10 травня. Вона набирає оберти. На сьогодні вже більше ніж 149 мільйонів гривень отримали люди для того, щоб проводити ремонти свого помешкання», — сказала Шуляк.

Вона зазначила, що на місцях створено 512 комісій. Депутатка наголосила, що від того, як швидко працюватимуть комісії, буде залежати результат — скільки людей отримають компенсацію.

«Ми розуміємо, що не всі громади створили відповідні комісії. Тому ми надаємо максимальну інформаційну та організаційну підтримку, щоб саме місцева влада швидше працювала для того, щоб люди отримували свої компенсації», — підкреслила Шуляк.

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За її словами, програма «єВідновлення» має обмеження — на ремонт пошкодженого житла можна отримати не більше 200 тисяч гривень.

Шуляк нагадала, що наступним кроком держави буде запуск програми компенсацій, яка стосується відшкодування за повністю знищене майно і ремонт тих домівок, які мають пошкодження більше ніж на 200 тисяч гривень.

Крім того, депутатка повідомила, що у людей, які отримують компенсацію за програмою «єВідновлення», буде рівно 12 місяців для того, щоб скористатися нею. Ці кошти можна буде витратити або на придбання будівельних матеріалів, або на придбання будівельних робіт. Якщо людина протягом 12 місяців не витрачає ці кошти, то вони будуть повернуті до державного бюджету і їх отримає інша людина.

Наразі у держави є відповідні кошти, вони сформовані у фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

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«Цей фонд був створений ще минулого року. В ньому було сформовано більше ніж 60 мільярдів гривень», — сказала вона.

Також Шуляк зауважила, що лідерами серед найбільшої кількості поданих заявок є Харківська, Київська, Херсонська, Донецька і Миколаївська області.

Як повідомлялося, у межах програми «єВідновлення» українці подали більше 25 тисяч заяв на ремонт пошкоджених будинків.