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3 серпня 2023, 10:21 Читать на русском

Гороховський розповів, чому були збої в monobank

За останній місяць користувачі декілька разів ставали свідками збоїв monobank. В коментарі AIN.UA один із співзасновників monobank Олег Гороховський розповів технічні деталі цих епізодів та як технічна команда банку їх вирішувала.

За останній місяць користувачі декілька разів ставали свідками збоїв monobank.
Фото: mc.today

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Причина збоїв в банку

За словами Гороховського, користувачам немає про що турбуватися. Проблеми є частиною рутинної роботи будь-якого банку, просто у випадку з monobank це більш помітно, бо його користувачі частіше відкривають додаток.

«Ми ламаємося не частіше, ніж інші. Клієнти справді набагато частіше використовують нас, ніж звичайні банки. Для розуміння: 2,2 млн клієнтів заходять в додаток щоденно і 5,6 млн — щомісячно.

Минулого тижня було два збої, повʼязаних між собою однією і тією ж самою проблемою. Вона вже усунута. Зараз спостерігається короткострокова проблема з відправкою Р2Р, вона вже локалізована", — зазначив Гороховський.

Невдовзі Р2Р полагодили. За словами Гороховського, проблема тривала 10 хвилин.

Найбільш помітний збій стався 20 липня. Тоді monobank не працював декілька годин.

Читайте: Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський

«Проблема була з сервісом, який відповідає за взаємодію з бекофісним блоком клієнтської бази. Його конфігурація була не оптимальна і почала не витримувати пікових навантажень. Окрім того, вона була не запроєктована на рестарт за високих навантажень.

Після першого падіння, коли збій тривав 3 години 20 хвилин, ми це виправили і навчились відновлюватися швидко. В результаті друге аналогічне падіння тривало вже 50 хвилин. Потім було ще два, але ми піднялись за 10 і 6 хвилин відповідно.

На сьогодні цей сервіс після рефакторингу працює стабільно і більше не падає. Також ми замовили додатковий аудит ІТ-архітектури.

Читайте: «Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій

Короткий збій, який трапився 1 серпня, трапився через тайм-аут сервісу Р2Р-переказів, який повертає контрактну книгу. Там йдуть постійні апдейти — якийсь патч був некоректний. Ми відкотилися на попередню версію — це нормальна поточна робота. Такі таймаути можуть траплятись декілька разів на тиждень по 2−3−5−10 хвилин".

Джерело: Мінфін
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