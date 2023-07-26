Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський

Один зі співзасновників monobank Олег Гороховський повідомив у телеграм-каналі, що збій у monobank коштував понад 27 млн грн.

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«За результатами збою 20 липня, як ми й обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Разом це „задоволення“ коштувало нам — 27 745 728,08 грн. Компенсації отримають 1 521716 клієнтів», — написав він.

Збій у mono

В системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій.

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