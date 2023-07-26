Один зі співзасновників monobank Олег Гороховський повідомив у телеграм-каналі, що збій у monobank коштував понад 27 млн грн.
Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський
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«За результатами збою 20 липня, як ми й обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Разом це „задоволення“ коштувало нам — 27 745 728,08 грн. Компенсації отримають 1 521716 клієнтів», — написав він.
Збій у mono
В системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій.
Читайте:«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
«финансово я мёртв в Украине.»
Зачем «мертвец» постоянно что-то комментирует,
ведь мервецы обычно молча помалкивают…