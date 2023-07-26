Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 липня 2023, 11:52 Читать на русском

Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський

Один зі співзасновників monobank Олег Гороховський повідомив у телеграм-каналі, що збій у monobank коштував понад 27 млн грн.

Один зі співзасновників monobank Олег Гороховський повідомив у телеграм-каналі, що збій у monobank коштував понад 27 млн грн.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«За результатами збою 20 липня, як ми й обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За результатами збою 20 липня, як ми й обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Разом це „задоволення“ коштувало нам — 27 745 728,08 грн. Компенсації отримають 1 521716 клієнтів», — написав він.

Збій у mono

В системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій.

Читайте:«Зламалися. Лагодимо: В monobank стався масштабний збій

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
mlp711141
mlp711141
26 липня 2023, 12:04
#
Я клиент, но уже не пользуюсь услугами этого банка — финансово я мёртв в Украине.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
26 липня 2023, 12:19
#
Это не банк
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
26 липня 2023, 12:54
#
Приложуха в смартфоне
+
+44
Qwerty1999
Qwerty1999
26 липня 2023, 13:21
#
Mlp711141
«финансово я мёртв в Украине.»

Зачем «мертвец» постоянно что-то комментирует,
ведь мервецы обычно молча помалкивают…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає astr и 23 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами