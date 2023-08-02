За 10 років бюджет втратив 3 млрд грн податків від діяльності криптобірж — БЕБ

Державний бюджет за десять років втратив щонайменше 3 млрд грн податків від діяльності криптобірж, діяльність яких досі не врегульовано в Україні. До таких висновків прийшли фахівці БЕБ, проаналізувавши діяльність криптобірж, заснованих резидентами України.

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За оцінкою аналітиків Бюро економічної безпеки загальний обсяг торгів цих бірж тільки трьома віртуальними активами (BTC, ETH, USDT), за період їх діяльності з 2013 по 2023 роки, становить понад $ 55 млрд.

З трансакцій стягується торгова комісія, яку кожна біржа встановлює самостійно. Як правило — це 0,1 — 1,5% від суми угоди. Середня торгова комісія становить 0,8% від обороту, що орієнтовно за десять років склало $ 445,5 млн.

При цьому згадані криптобіржі досі не сплачують податки в Україні, адже відсутня відповідна нормативна база.

Нагадаємо

17 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила закон № 2074-ІХ «Про віртуальні активи», який регулює правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україні.

Він набирає чинності з дня внесення та прийняття змін до Податкового кодексу України. Але досі відповідні норми щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами не ухвалено.

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«Є різні точки зору на те як повинні оподатковуватися ці операції й БЕБ буде діяти відповідно до ухвалених депутатами положень. Але очевидно, що поки питання затягується, держава продовжує втрачати десятки мільйонів податків щомісяця. Крім того, операції з криптовалютою можуть використовуватися для обходу санкцій, виведення коштів за кордон, незаконного ігорного бізнесу та скоєння кримінальних правопорушень», — зазначив заступник Директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук.