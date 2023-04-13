Оновлений законопроєкт про віртуальні активи опублікують для обговорення найближчим часом — НКЦПФР

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Що відомо Україна є асоційованим членом Європейського союзу та активно співпрацює з ЄС у сфері регулювання фінансових послуг. Тож євроінтеграція є дороговказом і для записку ринку віртуальних активів. Читайте: Як НКЦПФР планує оподатковувати криптовалютні доходи

«Вже зараз наша країна може стати першою державою в Європі, яка запровадить у правове поле MiCA, бо цього ще не зробила жодна юрисдикція», — йдеться у повідомленні.