Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку незабаром оприлюднить текст для публічного обговорення з ринковою спільнотою та представниками профільних державних органів. Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.
Оновлений законопроєкт про віртуальні активи опублікують для обговорення найближчим часом — НКЦПФР
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Що відомо
Україна є асоційованим членом Європейського союзу та активно співпрацює з ЄС у сфері регулювання фінансових послуг. Тож євроінтеграція є дороговказом і для записку ринку віртуальних активів.
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«Вже зараз наша країна може стати першою державою в Європі, яка запровадить у правове поле MiCA, бо цього ще не зробила жодна юрисдикція», — йдеться у повідомленні.
Фахівці Комісії у співпраці з EY в Україні (Ernst&Young) за підтримки проєкт USAID Financial Sector Reform незабаром оприлюднять результати роботи щодо змін до основного закону по віртуальним активам, а саме впровадження регламенту MiCА в українську площину.
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