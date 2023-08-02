Райффайзен відклав вихід із росії на кінець року

Австрійська група Raiffeisen зсунула терміни виділення російського бізнесу. Про це заявив CEO групи RBI Йоханн Штробль, передає Інтерфакс .

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Вихід із рф

«Ми вказували 30 вересня як найбільш ранню дату spin-off, і на сьогодні це видається малоймовірним», — зазначив Штробль.

Як нову дату потенційного spin-off у Raiffeisen розглядають закінчення поточного року. За словами Штробля, група більше просунулася в питанні продажу, ніж у частині spin-off.

«Я думаю, що ми отримаємо більше інформації протягом наступних кількох тижнів, принаймні, це те, що ми очікуємо», — додав Штробль.

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Нагадаємо

Австрійський Raiffeisen відкладає відхід з росії в надії на швидке закінчення російського вторгнення.

Раніше «Мінфін» писав, що Європейський центробанк закликав групу Raiffeisen якомога швидше піти з російського ринку.

До цього повідомлялося, що Raiffeisen продовжує роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або відділення Райффайзенбанку росія.