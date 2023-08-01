Raiffeisen заплатить у бюджет росії до 100 млн євро спецподатку «на війну»

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що йому доведеться заплатити в бюджет росії до 100 млн євро разового податку на надприбуток. Про це фінансова група повідомила у своїй квартальній звітності, пише Ліга.

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Що відомо

Новий разовий податок у росії передбачає однократну виплату компаніями 10% суми перевищення прибутку за 2021−2022 роки над показниками 2018−2019 років. Це стосуватиметься компаній з прибутком понад 1 млрд рублів.

Суму податку можна зменшити вдвічі — до 5%, якщо переказати до бюджету гроші до 30 листопада 2023 року.

Гроші будуть зараховуватися до федерального бюджету і допоможуть режиму Путіна поповнити скарбницю для війни проти України.

«RBI очікує, що додатковий податок становитиме до 100 млн євро (за 10% податкової ставки) або 50 євро млн (у разі схвалення механізмів добровільного платежу)», — йдеться у звіті банку.

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Австрійська банківська група повідомила, що її чистий прибуток в росії за перші пів року зріс до 685 млн євро проти 630 млн євро у попередньому році.

Російська «дочка» зробила значний внесок у загальний прибуток групи, але через санкції гроші залишаться у цьому підрозділі.

«Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у росії», — сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробль.