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1 серпня 2023, 20:23 Читать на русском

Ліквідація банку Конкорд. Що буде із вкладами фізосіб

Кожен вкладник банку Конкорд отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Кожен вкладник банку Конкорд отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

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Можлива сума виплат

Як зазначили в НБУ, загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Читайте: НБУ вивів з ринку банк Конкорд

Нагадаємо

З набранням чинності законом від 1 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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0
anatoliy86
anatoliy86
1 серпня 2023, 21:33
#
А кредит на кредитну картку повертати?
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
1 серпня 2023, 21:43
#
Я б не поспішав
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
1 серпня 2023, 22:02
#
От посоветовал так посоветовал. А потом ему насчитают мега проценты и будет ему «счастье».
Платите по тем реквизитам куда и платили.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
1 серпня 2023, 22:17
#
Не надо врать, банк выеден с рынка-значит будет ликвидирован. Начислять мега проценты будет НЕКОМУ. Портфель потреб кредитов будет продан другому банку или фин компании с дисконтом процентов в 90. Пока руки дойдут-пройдут месяцы если не годы. Платить на реквизиты мертвого банка посоветует только дилетант.
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0
Антон Подлипский
Антон Подлипский
1 серпня 2023, 21:47
#
Интересно, дойдет ли оплата сделанная 31.07
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
1 серпня 2023, 22:03
#
Короче, банк отжали.
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+15
Три літри
Три літри
1 серпня 2023, 22:04
#
Як отжали якщо його ліквідують?
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