Ліквідація банку Конкорд. Що буде із вкладами фізосіб

Кожен вкладник банку Конкорд отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.