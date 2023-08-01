Кожен вкладник банку Конкорд отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Ліквідація банку Конкорд. Що буде із вкладами фізосіб
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Можлива сума виплат
Як зазначили в НБУ, загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.
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Нагадаємо
З набранням чинності законом від 1 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.
Джерело: Мінфін
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Платите по тем реквизитам куда и платили.