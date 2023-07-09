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9 липня 2023, 12:16 Читать на русском

Binance оголосила про свій відхід з голландського ринку

Криптовалютна біржа Binance оголосила про свій відхід з голландського ринку. Це рішення ухвалено після того, як Binance не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від голландської влади, яка підтверджує відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей. Про це йдеться у повідомлені Coindesk.

Криптовалютна біржа Binance оголосила про свій відхід з голландського ринку.
Фото: epravda.com.ua

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Деталі

Згідно з оголошенням, з 17 липня 2023 року біржа більше не буде доступна для торгівлі в Нідерландах. Однак повідомляється, що компанія направить своїх голландських користувачів на конкуруючу платформу Coinmerce.

Coinmerce, зареєстрована криптоплатформа, стане найбільшою криптоплатформою в Нідерландах, оскільки вона вітає залучених користувачів Binance.

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Нагадаємо

Проблеми регулювання Binance загострилися в останні тижні, і Нідерланди стали останньою юрисдикцією, яка відхилила її заявку на отримання ліцензії VASP. З аналогічними відмовами біржа зіткнулися в Німеччині, де їй було відмовлено у видачі ліцензії на зберігання криптовалют. Binance має намір продовжувати взаємодію з владою Німеччини для вивчення потенційних рішень.

Останнім часом біржа зіткнулася з посиленням контролю з боку регулюючих органів, включно з накладенням штрафів центральним банком Нідерландів минулого року за несанкціоновані операції.

Поточні проблеми регулювання, як-от нещодавній рейд на офіс Binance у Франції та звинувачення з боку регулюючих органів США, ще раз підкреслили посилення нормативного середовища, з яким стикається біржа.

Джерело: Мінфін
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