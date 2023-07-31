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31 липня 2023, 14:52 Читать на русском

Зростання ставки в США призвело до обвалу цін на люксові годинники на вторинному ринку

Індекс, який відстежує динаміку цін на преміальні моделі годинників на вторинному ринку, впав до мінімуму з липня 2021 року. Однією з основних причин цього стало агресивне підвищення ставки США протягом п'яти останніх кварталів, пише Business Insider.

Індекс, який відстежує динаміку цін на преміальні моделі годинників на вторинному ринку, впав до мінімуму з липня 2021 року.
Фото: depositphotos.com

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Індекс WatchCharts

Індекс WatchCharts, який відстежує динаміку цін 60 моделей годинників від 10 провідних брендів (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet та інші) зі свого піку в березні 2022 року обвалився на 32%. Для порівняння, індекс S&P 500 за цей період виріс приблизно на 8%.

У березні минулого року ФРС розпочала свою кампанію щодо підвищення ставки. Тоді регулятор підняв її на 25 б.п. до 0,25−0,5%. З того часу ставка зросла до 5,25−5,5%. Це максимум із 2001 року.

Читайте також: ФРС США підвищила ставку до максимуму за 22 роки

Найбільше впали ціни на найдорожчі годинники. За даними WatchCharts, за останні 12 місяців ціни в сегменті від $50 001 до $100 000 знизилися більш ніж на 15%, у сегменті від $10 001 до $20 000 — на 10,4%, у сегменті від $5 001 до $10 000 — на 6 8%.

Що стосується окремих брендів, то найбільше подешевшали годинники Audemars Piguet. З березня минулого року відповідний індекс WatchCharts знизився майже на 20%.

Індекси годинників Rolex і Patek Philippe знизилися на 12,5% і 18% відповідно. Аналітики Morgan Stanley вважають, що ціни на Rolex, Patek Philippe та Audemars Piguet продовжать падати.

Читайте: «Розкішні» інвестиції: як заробляти на акціях та товарах сегмента «люкс»

Інша ситуація спостерігалася до початку кампанії ФРС щодо підвищення ставки. У період пандемії, коли стався бум інвестицій, ціни на люксові годинники на вторинному ринку пішли вгору, оскільки інвестори почали вкладати вільні кошти в альтернативні інструменти. На початку 2022 року ціни на Rolex, Patek Philippes та Piguets досягли рекордних значень.

Але подальше посилення грошово-кредитної політики посилило побоювання рецесії в американській економіці та підштовхнуло інвесторів до скорочення витрат на предмети розкоші на користь накопичення коштів.

Джерело: Мінфін
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