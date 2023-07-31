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31 липня 2023, 9:33 Читать на русском

Видатки на оборону в червні досягли майже 200 мільярдів гривень — Гетманцев

Видатки державного бюджету на оборону через загальний та спеціальний фонди у червні 2023 року становили 196,7 млрд грн в порівнянні із 184,8 млрд грн у травні та 157,1 млрд грн у квітні. Такі дані Державного казначейства оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Видатки державного бюджету на оборону через загальний та спеціальний фонди у червні 2023 року становили 196,7 млрд грн в порівнянні із 184,8 млрд грн у травні та 157,1 млрд грн у квітні.
Фото: epravda.com.ua

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Видатки на оборону

«Це максимальний обсяг місячних бюджетних видатків з початку війни», — зазначив він.

В січні — червні 2023 року видатки на оборону сягнули 942,1 млрд грн або 157 млрд грн на місяць (проти 113 млрд грн на місяць за 10 повних місяців війни у 2022 році).

«Зростання видатків в останні місяці напряму пов’язано з підготовкою і проведенням контрнаступу», — запевняє Гетманцев.

В I півріччі видатки на оборону становили 52,8% видатків державного бюджету та 48,6% видатків зведеного бюджету.

Читайте: 537 мільярдів на оборону: Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків держбюджету

За його словами, це не весь військовий бюджет, а лише прямі бюджетні витрати на ЗСУ.

«Частина військового бюджету (¼ за підсумками 2022 року) фінансується за функціональними статтями „безпека і правопорядок“ як військові видатки силових та інших структур (окрім ЗСУ), задіяних у відсічі російській агресії», — написав він.

Бюджетні видатки на війну з агресором зростають.

«За підсумками першої половини року загальнодержавні податки покривали тільки 55% видатків на оборону. Решту добирали за рахунок неподаткових надходжень і запозичень, яких подекуди не вистачало. Проблеми на боці державних закупівель і місцевих видатків, про які говоримо останнім часом, відомі. Вже приймаються рішення, які посилять ефективність і прозорість таких витрат. З тими, хто не зрозумів і продовжить намагатиметься „освоїти“ військовий бюджет по старому, розмова має бути короткою», — зазначив він.

Читайте: Видатки на оборону у 2022 році зросли у 9 разів

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», видатки державного бюджету на оборону у 2022 році зросли у 9 разів, на безпеку — у 2,5 раза.

Джерело: Мінфін
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