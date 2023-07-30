Після прем'єри фільму попит на Barbie зріс утричі

Після прем'єру фільму Барбі з Марго Роббі у головній ролі зросли продажі відомої ляльки. Про це пише NV з посиланням на АЛЛО.

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Зазначається, що лялька Barbie, створена 1959 року компанією Mattel, завжди була популярною — вона мала стабільний попит серед клієнтів маркетплейса ще задовго до виходу фільму. Проте напередодні прем'єри фільму — 18−19 липня — онлайн-трафік на картки товарів з серії Barbie зріс утричі порівняно з середнім аналогічним трафіком влітку.

Після прем'єри спостерігається подальше зростання пошукового трафіку. Зазвичай попит на персонажів фільмів та мультфільмів зростає впродовж 1−2 тижнів після прем'єри, тож в компанії очікують на зростання продажів дещо пізніше, адже фільм вийшов на великі екрани в Україні лише 21 липня 2023 року.

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«Очевидно, що фільм вплинув на загальний тренд Barbiecore, а рожевий став найпопулярнішим кольором цього літа. Втім, клієнти АЛЛО поки не поспішають скуповувати ляльки Barbie для своїх дітей. По-перше, чимало жінок з дітьми досі перебувають за кордоном, а це значний сегмент наших клієнтів. По-друге, наближається сезон підготовки до школи, тож він, вочевидь, більш актуальний через анонсування повернення шкіл до офлайн-навчання. Очікувано, що під впливом фільму продажі Barbie та всього, з нею пов’язаного, зростуть наступного кварталу», — прокоментувала менеджерка департаменту іграшок АЛЛО Катерина Рижкова.

Зазвичай пік продажів іграшок, зокрема, й ляльок Barbie, припадає на листопад-грудень — період Чорної п’ятниці та придбання новорічних подарунків для рідних та друзів. В цей час продажі категорії зростають на 80%.

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Останніми роками значних змін у попиті на іграшки Barbie не відбувалося, сама ж Barbie посідає за продажами на маркетплейсі друге місце після ляльки LOL Surprise.