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25 липня 2023, 10:45 Читать на русском

Фільм «Барбі» посилив інтерес до акцій виробника ляльок Mattel

Прем'єра фільму «Барбі» минулими вихідними посилила інтерес до акцій компанії Mattel, яка займається виробництвом однойменних ляльок, зазначає The Wall Street Journal.

Прем'єра фільму «Барбі» минулими вихідними посилила інтерес до акцій компанії Mattel, яка займається виробництвом однойменних ляльок, зазначає The Wall Street Journal.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНа початку торгів на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі котирування в моменті додавали на 2,53%, до $21,72.
Фото:Hector Vivas/Getty Images

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На початку торгів на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі котирування в моменті додавали на 2,53%, до $21,72. Загалом за останній місяць папери Mattel подорожчали на 17%, тоді як S&P 500 зріс на 4,3%.

Фільм «Барбі», у створенні якого брали участь Mattel Films та Warner Bros. Discovery, вийшов на кіноекрани у п'ятницю, 21 липня. За минулі вихідні картина зібрала в прокаті $155 млн, що вдвічі перевищило очікування Warner Bros. Discovery. В результаті фільм став найкасовішою кінопрем'єрою цього року.

Прогнози аналітиків

За оцінками аналітиків Stifel, вихід «Барбі» в кіно збільшить виторг Mattel приблизно на $100 млн. З цієї суми $75 млн — це продаж іграшок, $12,5 млн — ліцензійні платежі за використання бренду Barbie, $11 млн — сам фільм.

У Stifel зазначили, що це відносно невелике для компанії зростання доходів, проте успіх кінокартини дасть інвесторам впевненість у тому, що Mattel вдається впровадити свою довгострокову стратегію отримання прибутку з інтелектуальної власності.

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У Gordon Haskett зазначили, що успіх фільму «Барбі» сприятиме планам Mattel представити в кіно та інші бренди, якими володіє компанія.

«Крім „Барбі“ компанія має ще 13 кінопроєктів, що знаходяться на різних стадіях розробки, і успіх „Барбі“ або його відсутність відіграє важливу роль у тому, як Уолл-стріт оцінить таку можливість», — пояснив аналітик Gordon Haskett Дон Білсон.

Джерело: Мінфін
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