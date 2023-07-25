Фільм «Барбі» посилив інтерес до акцій виробника ляльок Mattel

Фільм «Барбі», у створенні якого брали участь Mattel Films та Warner Bros. Discovery, вийшов на кіноекрани у п'ятницю, 21 липня. За минулі вихідні картина зібрала в прокаті $155 млн, що вдвічі перевищило очікування Warner Bros. Discovery. В результаті фільм став найкасовішою кінопрем'єрою цього року.

Прогнози аналітиків

За оцінками аналітиків Stifel, вихід «Барбі» в кіно збільшить виторг Mattel приблизно на $100 млн. З цієї суми $75 млн — це продаж іграшок, $12,5 млн — ліцензійні платежі за використання бренду Barbie, $11 млн — сам фільм.

У Stifel зазначили, що це відносно невелике для компанії зростання доходів, проте успіх кінокартини дасть інвесторам впевненість у тому, що Mattel вдається впровадити свою довгострокову стратегію отримання прибутку з інтелектуальної власності.

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