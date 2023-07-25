Прем'єра фільму «Барбі» минулими вихідними посилила інтерес до акцій компанії Mattel, яка займається виробництвом однойменних ляльок, зазначає The Wall Street Journal.
Фільм «Барбі» посилив інтерес до акцій виробника ляльок Mattel
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На початку торгів на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі котирування в моменті додавали на 2,53%, до $21,72. Загалом за останній місяць папери Mattel подорожчали на 17%, тоді як S&P 500 зріс на 4,3%.
Фільм «Барбі», у створенні якого брали участь Mattel Films та Warner Bros. Discovery, вийшов на кіноекрани у п'ятницю, 21 липня. За минулі вихідні картина зібрала в прокаті $155 млн, що вдвічі перевищило очікування Warner Bros. Discovery. В результаті фільм став найкасовішою кінопрем'єрою цього року.
Прогнози аналітиків
За оцінками аналітиків Stifel, вихід «Барбі» в кіно збільшить виторг Mattel приблизно на $100 млн. З цієї суми $75 млн — це продаж іграшок, $12,5 млн — ліцензійні платежі за використання бренду Barbie, $11 млн — сам фільм.
У Stifel зазначили, що це відносно невелике для компанії зростання доходів, проте успіх кінокартини дасть інвесторам впевненість у тому, що Mattel вдається впровадити свою довгострокову стратегію отримання прибутку з інтелектуальної власності.
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У Gordon Haskett зазначили, що успіх фільму «Барбі» сприятиме планам Mattel представити в кіно та інші бренди, якими володіє компанія.
«Крім „Барбі“ компанія має ще 13 кінопроєктів, що знаходяться на різних стадіях розробки, і успіх „Барбі“ або його відсутність відіграє важливу роль у тому, як Уолл-стріт оцінить таку можливість», — пояснив аналітик Gordon Haskett Дон Білсон.
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